Sabía que de visitante no podía regalar nada y aparte se enfrentaba con un avezado Axel Antimán, quien transpira y respira boxeo a cada minuto.

Para “Chuky” Lagos era una parada difícil. Axel era netamente local. Lagos solo tenía que mentalizarse y trabajar cada segundo de cada round de la mejor manera.

Para Luis Cárcamo, su entrenador, la victoria fue justa. Vio a su pupilo ganador en los tres asaltos.

“Estamos todos muy contentos, la verdad es que trabajamos con Marcelo muy duro para esta pelea, sabíamos que era un pibito (por Axel) que tenía mucha experiencia, creo que con 22 ó 23 peleas, algo así; contra seis que tenía el Chucky, metimos siete esa noche y nos llevamos el triunfo”, destacó Luis Cárcamo al programa deportivo de Radio Nacional Esquel.

Ante la consulta si lo vio ganador en la pelea del sábado por la noche, Cárcamo respondió con total seguridad:

“Sí. sí, yo lo vi ganador en los tres rounds. Ya planificamos eso de trabajar de entrada, porque ya nos ha pasado en otros lugares de visitante y hacer una pelea más o menos pareja y perderla, así que bueno, planificamos salir con todo de entrada, de principio a fin”.

- ¿Y lo sorprendieron a Antimán?

- Yo calculo que sí, sabíamos que Axel se estaba entrenando duro en Puerto Madryn, así que sabíamos que iba a ser una pelea difícil, salió todo bien. Gracias a Dios, todo bien.

- y de acá en adelante, tanto para el Chucky Lagos como para el resto de tus pupilos, ¿Cómo viene la agenda?

- Ahora este fin de semana le salió otra pelea al Chucky (peleará en el festival de este viernes por la noche en Esquel), estará también Walter Nahuelpan y hago debutar a un pibito de 15 años. También estará Mica Gómez, quien está entrenando con nosotros y peleará este fin de semana.

- Luis, contános un poquito sobre tu escuela de boxeo. Cuáles son los días y horarios de entrenamiento y si se puede seguir sumando chicos a la escuela del Team Cárcamo.

- Yo arranco a las 8 de la mañana, a las 9.15 de la mañana tengo otro turno, a las 3 de la tarde el competitivo, a las 7 de la tarde otro grupo competitivo y a las 21 horas el recreativo, estamos todo el día.

- ¿Y cuántos chicos y chicas están dentro de tu escuela?

- En lo que es competitivo tengo doce y recreativo no lo he contado sinceramente, pero tengo bastante chicos y chicas.

- ¿Cómo está Glenda? Te pregunto por Glenda, la única boxeadora profesional de la zona.

Ella está entrenando, de a poquito está volviendo. Tuvo una cesárea, así que de acá hasta el año que viene no puede volver todavía al ring pero estamos entrenando para eso, para cuando tenga que volver. Con ella, vamos tranqui.