Martes 10 de Marzo de 2026
10 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Bomberos de Esquel se capacitan en Buenos Aires para mejorar el servicio local

Una delegación de ocho Bomberos Voluntarios de Esquel partió rumbo a Bernal para participar de entrenamientos intensivos. El objetivo es sumar experiencia en escenarios reales para aplicarla en las emergencias de nuestra comunidad.
Con el firme objetivo de continuar elevando los estándares de seguridad y respuesta ante siniestros, una delegación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Esquel emprendió viaje hacia la localidad de Bernal. La capacitación, que se desarrollará durante los próximos días, busca fortalecer los conocimientos técnicos de los servidores públicos en escenarios de alta complejidad.

 

Entrenamiento en intervenciones reales

 

La comitiva, integrada por ocho bomberos, participará de jornadas que combinan la formalidad institucional con el adiestramiento táctico. Según informaron desde el cuartel local, los voluntarios tendrán la oportunidad de formar parte de jornadas de capacitación y entrenamiento en intervenciones reales.

 

Esta modalidad de aprendizaje permite a los efectivos sumar experiencia directa en situaciones operativas diversas, conocimientos que luego serán transmitidos y aplicados en el servicio diario que el cuartel presta a la comunidad de Esquel y sus alrededores.

 

El rol de la comunidad y la familia

 

Desde la institución destacaron que este tipo de viajes y capacitaciones externas son posibles gracias al acompañamiento permanente de la comunidad. El aporte de los vecinos es el motor que permite financiar la formación continua de los voluntarios, garantizando que el equipamiento técnico sea respaldado por un capital humano altamente calificado.

 

Asimismo, los Bomberos hicieron un especial reconocimiento a las familias bomberiles. "Son quienes acompañan y sostienen a nuestros bomberos durante estos días lejos de casa", expresaron a través de sus canales oficiales, remarcando que el apoyo emocional del entorno cercano es fundamental para que el personal pueda abocarse plenamente al entrenamiento.



M.G

 

