Hace unas semana integrantes del Instituto de Arte nativo Ayehuén salieron campeones en el Prelaborde Chubut.

Miguelito Ibáñez fue uno de los ganadores como solista instrumental y, en diálogo con Red43, se refirió al acontecimiento y adelantó como se preparan para asistir al Festival Nacional de Malambo.

"No me iba a anotar, unos amigos me dijeron que lo haga y terminé anotándome. Gané en la cordillera y clasifiqué para ir a Playa Unión", contó y señaló: "fuimos varios, pude clasificar y gané en solista instrumental".

Asimismo comentó que junto con sus compañeros Germán, Mingo, Carlitos y Sebastián ganaron en conjunto instrumental. De esta forma, participarán en el Festival Nacional de Malambo la primera semana de enero del 2024.

"No me lo esperaba, fue algo tan lindo. Le agradezco a Adriana Baigorria por hacer el aguante y a todos los amigos que tiran buena onda", expresó.

En relación a esto, Ibáñez solicitó del "acompañamiento de la gente para los músicos de acá y bailarines que a veces estamos muy solos, cuesta y no es fácil llegar a otros lugares". De modo que, adelantó que realizarán mate bingos o peñas "para juntar un fondo y poder viajar hoy los costos son bastante amplios".