Torres se destacó en el cocktail de AmCham, en Nueva York

Gobernadores de país se reunieron en el cocktail de AmCham, cerrando la AW 2026, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

La cámara de empresas de EEUU en Argentina organizó un evento en el marco de las jornadas de promoción de las inversiones del Gobierno.

Allí se entregaron premios a CEOs y distinciones a empresas, con la presencia de importantes referentes del país, entre ellos, gobernadores provinciales.

Durante la segunda parte de la jornada, Ignacio Torres fue parte junto a gobernadores en mesas sectoriales para exponer las oportunidades de desarrollo productivo y de inversión en sus distritos.

Los 11 jefes provinciales invitados por Javier Milei a esta ciudad tienen agenda completa en el Consulado argentino en esta ciudad y se destacaron el panel dedicado a energía y oil&gas, con la presencia de Horacio Marín, CEO de YPF, y los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (RíoNegro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut); y otro centrado en minería y minerales estratégicos, integrado por los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

AmCham otorgó menciones especiales a compañías líderes por su compromiso con la inversión productiva y el crecimiento económico argentino. Horacio Marín y Marcos Bulgheroni recibieron el diploma por SESA

SL