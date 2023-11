Padres y Madres de estudiantes de 2º 1era denunciaron robo de celulares y extravío de útiles escolares en la Escuela Politécnica.

"Hemos tenido situaciones de robo en la escuela. Estoy transitando esta situación con mi hija. Empezaron a tirar carpetas, cartucheras y celulares en el inodoro del baño de varones", sostuvo Azucena, madre de una estudiante.

Según indicó, producto de estos acontecimientos los padres mantienen reuniones con el equipo directivo para abordar la problemática que se evidencia de forma continua. El próximo jueves habrá un nuevo encuentro para evaluar los avances.

"Estos temas hay que hacerlos conocer, a mi hija no le puedo recuperar el teléfono, ya lo perdió, pero que no vuelva a pasar. Trabajemos en esto y no seamos tibios con los chicos porque se han perdido los valores y los códigos. Si hay otros papás que están pasando por lo mismo, y nadie hace nada, comuníquense conmigo para ver como comunidad educativa qué podemos hacer al respecto", sostuvo Azucena.

También criticó el accionar del equipo directivo del establecimiento, el cual le señaló a los padres que no era necesario hacer pública la situación que atraviesan los estudiantes del curso.

"La escuela cuida sus espaldas y no informa a Supervisión", lamentó.

Por su parte, Patricia, madre de otra estudiante, advirtió que el hurto de celulares, carpetas, cartucheras es frecuente y se registra todos los días. Denunció que estos hechos ocurren "en segundos y nadie ve nada".