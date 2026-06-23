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Por Redacción Red43

Tenía 26 años y murió aplastado por un árbol: Qué se sabe sobre la trágica muerte del joven

Con el paso de las horas se conocieron nuevos detalles sobre el hecho que terminó con la vida de un joven de 26 años en El Bolsón.
Por Redacción Red43

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La investigación realizada tras la muerte de un joven de 26 años en Costa del Azul, en la zona de Mallín Ahogado, permitió establecer que se trató de un accidente ocurrido mientras realizaba tareas de corte de árboles con una motosierra.

 

El hecho se registró el lunes por la tarde en el sector conocido como los Pozones de Alberto.

 

Según fuentes oficiales, la víctima se encontraba trabajando cuando, por circunstancias que fueron analizadas durante las actuaciones, uno de los árboles cayó sobre él y lo dejó atrapado debajo de su estructura.

 

 

El hombre fue encontrado por su conviviente junto a un vecino, quienes dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando arribó la asistencia médica ya no había posibilidades de reanimarlo y se constató su fallecimiento en el lugar.

 

De acuerdo con la información recabada durante la investigación, el impacto se produjo sobre la zona del tórax, lo que habría provocado lesiones incompatibles con la vida. La muerte se produjo como consecuencia del aplastamiento generado por la caída del árbol.

 

Como parte de las pericias, también se examinó la motosierra utilizada por la víctima y se relevaron distintos elementos presentes en el lugar. Además, se tomaron testimonios a familiares y personas cercanas que aportaron detalles sobre lo sucedido.

 

 

Las actuaciones permitieron descartar la participación de terceros. Según confirmaron fuentes vinculadas a la causa, no se encontraron indicios de criminalidad y quedó establecido que se trató de un accidente ocurrido mientras el joven realizaba tareas de tala.

 

El caso requirió la intervención durante la tarde del lunes de personal de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Policía, Hospital de Área y brigadistas del SPLIF, quienes intervinieron tras el llamado de emergencia recibido a través del sistema 911.

 

 

O.P.

 

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