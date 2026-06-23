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23 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Saitama Gym recibió equipamiento deportivo para el fortalecimiento del Levantamiento Olímpico

Fue entregado por el intendente de José de San Martín Rubén Calpanchay a través de un convenio con Chubut Deportes
Por Redacción Red43

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El Intendente de la Municipalidad de José de San Martín Rubén Calpanchay hizo entrega en comodato de un equipamiento deportivo destinado a la práctica de levantamiento olímpico al gimnasio Saitama Gym, en el marco del convenio suscripto entre la Municipalidad y Chubut Deportes SEM.

 

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de esta disciplina en la localidad, brindando a los deportistas mejores herramientas para su preparación y entrenamiento, y acompañando el crecimiento de una actividad que continúa ganando espacio dentro de la comunidad.

 

Los elementos entregados serán utilizados en Saitama Gym para la formación y el entrenamiento de atletas de levantamiento olímpico, contribuyendo a mejorar las condiciones de práctica y promoviendo el desarrollo deportivo de jóvenes y adultos.

 

Desde la Municipalidad destacaron la importancia del trabajo articulado con Chubut Deportes SEM para acercar recursos a las instituciones deportivas locales, fortaleciendo espacios que cumplen un rol fundamental en la promoción de hábitos saludables, la inclusión y la formación de deportistas.

 

A través de estas acciones, se reafirma el compromiso de continuar impulsando políticas públicas que acompañen el crecimiento del deporte en José de San Martín, generando más oportunidades para quienes día a día se esfuerzan por alcanzar sus objetivos dentro de la actividad deportiva.

 

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