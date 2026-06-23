Saitama Gym recibió equipamiento deportivo para el fortalecimiento del Levantamiento Olímpico

El Intendente de la Municipalidad de José de San Martín Rubén Calpanchay hizo entrega en comodato de un equipamiento deportivo destinado a la práctica de levantamiento olímpico al gimnasio Saitama Gym, en el marco del convenio suscripto entre la Municipalidad y Chubut Deportes SEM.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de esta disciplina en la localidad, brindando a los deportistas mejores herramientas para su preparación y entrenamiento, y acompañando el crecimiento de una actividad que continúa ganando espacio dentro de la comunidad.

Los elementos entregados serán utilizados en Saitama Gym para la formación y el entrenamiento de atletas de levantamiento olímpico, contribuyendo a mejorar las condiciones de práctica y promoviendo el desarrollo deportivo de jóvenes y adultos.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia del trabajo articulado con Chubut Deportes SEM para acercar recursos a las instituciones deportivas locales, fortaleciendo espacios que cumplen un rol fundamental en la promoción de hábitos saludables, la inclusión y la formación de deportistas.

A través de estas acciones, se reafirma el compromiso de continuar impulsando políticas públicas que acompañen el crecimiento del deporte en José de San Martín, generando más oportunidades para quienes día a día se esfuerzan por alcanzar sus objetivos dentro de la actividad deportiva.