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23 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Tragedia y conmoción por la muerte de una persona tras la caída de un árbol

El hecho ocurrió este lunes por la tarde en El Bolsón. Bomberos, personal de salud, Policía y SPLIF acudieron al lugar, donde se confirmó el fallecimiento de una persona.
Por Redacción Red43

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Una persona falleció este lunes por la tarde en Costa del Azul, en la zona de Mallín Ahogado, luego de que un árbol cayera sobre ella. El hecho ocurrió en el sector conocido como los Pozones de Alberto y requirió la intervención de distintos organismos que acudieron al lugar tras el llamado de emergencia.

 

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón, alrededor de las 17.50 recibieron una comunicación desde el sistema 911 alertando sobre una persona lesionada por la caída de un árbol en la Costa del Azul.

 

A partir de esa información, se despachó una unidad hacia el lugar. Al arribar, los bomberos encontraron trabajando a efectivos policiales, personal del hospital y brigadistas del SPLIF.

 

 

Sin embargo, mientras se desarrollaban las tareas, se confirmó el desenlace más grave. La persona afectada había fallecido en el lugar producto del incidente.

 

Qué informaron los Bomberos

Desde la institución señalaron que su personal no llegó a observar directamente la escena donde ocurrió el hecho, por lo que no pudieron aportar precisiones sobre las circunstancias del accidente ni sobre cómo se produjo la caída del árbol.

 

Además, indicaron que las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Policía, que permaneció en el lugar a la espera de los procedimientos correspondientes para el traslado del cuerpo a la morgue judicial.

 


Imagen de portada ilustrativa
 

 

O.P.

 

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