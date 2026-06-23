Taccetta: “Es un compromiso de la gestión que los sueldos no pierdan contra la inflación”

La Municipalidad de Esquel inició una nueva instancia de negociación paritaria con los gremios municipales SOEME y ATE. El encuentro fue encabezado por el intendente Matías Taccetta junto al secretario de Intendencia, Juan Ripa, con el objetivo de avanzar en una propuesta de actualización salarial para los trabajadores municipales.

Tras la reunión, Taccetta informó que el Ejecutivo Municipal realizó una propuesta de incremento del 5% para el mes de julio, con el objetivo de compensar la pérdida inflacionaria registrada durante el primer semestre del año y continuar analizando nuevas actualizaciones para los meses de agosto y septiembre.

“El próximo jueves iremos avanzando en la concreción del aumento salarial. Sabemos que el contexto no es el mejor, tanto para el municipio como para los empleados municipales y para los vecinos de Esquel, pero es un compromiso que tenemos que los sueldos no pierdan contra la inflación y lo hemos hecho todos los años”, expresó el intendente.

Asimismo, destacó el clima de diálogo mantenido con los representantes gremiales durante el encuentro. “Ellos están conformes con eso. Se ha escuchado la postura de los gremios. Ofrecimos un 5% en julio para compensar la pérdida de inflación en el primer semestre y avanzar en otros aumentos para agosto y septiembre”, señaló.

Taccetta remarcó que la propuesta salarial se enmarca en un contexto económico complejo y llamó a mantener una mirada responsable sobre las finanzas municipales. “No podemos pretender estar muy por encima de la inflación y menos en un contexto en el que la inflación tiende a bajar comparando con otros años donde la inflación superaba el 100 y 200%”, afirmó.

Por último, el intendente valoró el nivel salarial de los trabajadores municipales de Esquel en el contexto provincial. “Los sueldos municipales son los mejores de la provincia después de Comodoro Rivadavia. Son sueldos buenos. En algunos casos no alcanza por cuestiones familiares, alquileres o servicios, pero no depende de nosotros. Queremos que el empleado municipal gane bien y no sea una preocupación en su vida”, concluyó.