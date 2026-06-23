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Por Redacción Red43

Trevelin: Fiscalía y Municipio articulan acciones contra el maltrato animal

Se llevó a cabo una mesa de trabajo para coordinar estrategias de control ante la problemática de perros sueltos y denuncias por crueldad animal. El eje estará en la prevención y la tenencia responsable.
Por Redacción Red43

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Con el objetivo de articular herramientas administrativas, contravencionales y penales, autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF) y funcionarios de la Municipalidad de Trevelin mantuvieron un encuentro clave para abordar la tenencia responsable de animales y los riesgos asociados a la circulación de canes en espacios públicos.

 

La reunión contó con la presencia del fiscal de Delitos Complejos y Asuntos Contravencionales, Dr. Ezequiel Forti, junto a la Dra. Consuelo Hernández, del Área Contravencional del MPF. Por parte del Ejecutivo local, asistieron el secretario de Bromatología, Mario Jones; la directora de Zoonosis, Jorgelina Silva; y el comisario Ortiz, jefe de la Policía Comunitaria.

 

Durante el encuentro, los especialistas analizaron los mecanismos vigentes para intervenir con mayor eficacia ante denuncias por maltrato animal e incumplimientos reiterados por parte de los propietarios, buscando unificar criterios de actuación entre las distintas instituciones.

 

Más allá de las sanciones, el foco de la jornada estuvo puesto en la concientización ciudadana. Las autoridades coincidieron en que la solución integral requiere profundizar el trabajo preventivo, promoviendo la educación sobre la tenencia responsable como herramienta fundamental para garantizar tanto el bienestar animal como la salud y la seguridad pública.

 

Esta mesa de trabajo se enmarca en una agenda provincial de cooperación, donde se busca optimizar la respuesta institucional mediante intervenciones tempranas y una red de trabajo coordinada entre organismos competentes y la comunidad, garantizando una convivencia segura en los espacios urbanos.
 

 

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