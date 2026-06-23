¿Fenómeno paranormal en Trevelin? avistan extrañas luces sobre Cerro La Monja

Luego del fervor por la victoria de Argentina, que unió a vecinos en calles de todo el país, ocurrió un hecho extraño que pocos pudieron ver.

En el cielo de Trevelin, más precisamente en el cuadrante ubicado sobre el cerro La Monja, visto desde la ciudad, aparecieron unas extrañas luces con la caída de la noche de martes.

Lo llamativo no fue solo la aparición, que en el claro cielo sureño es cosa común la observación de satélites y bólidos, lluvias de estrellas y otros fenómenos naturales.

Lo enigmático fueron sus movimientos. Retrocediendo y ascendiendo, de manera controlada pero desconocida. Similar incluso a otros avistamientos de Objetos Voladores No Identificados en distintos lugares del mundo, registrados con los avances de la tecnología.

El registro realizado por un vecino, Tito Quintuprai, se destacó en sus redes sociales y genera debate entre los vecinos de Aldea Escolar, Trevelin, y otras zonas aledañas. ¿Las viste?

SL