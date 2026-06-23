-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 23 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelTrevelinChubut
23 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

¿Fenómeno paranormal en Trevelin? avistan extrañas luces sobre Cerro La Monja

El enigmático video fue registrado en la noche del martes, luego del partido de Argentina en el Mundial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Luego del fervor por la victoria de Argentina, que unió a vecinos en calles de todo el país, ocurrió un hecho extraño que pocos pudieron ver.

 

En el cielo de Trevelin, más precisamente en el cuadrante ubicado sobre el cerro La Monja, visto desde la ciudad, aparecieron unas extrañas luces con la caída de la noche de martes.

 

Lo llamativo no fue solo la aparición, que en el claro cielo sureño es cosa común la observación de satélites y bólidos, lluvias de estrellas y otros fenómenos naturales.

 

Lo enigmático fueron sus movimientos. Retrocediendo y ascendiendo, de manera controlada pero desconocida. Similar incluso a otros avistamientos de Objetos Voladores No Identificados en distintos lugares del mundo, registrados con los avances de la tecnología.

 

El registro realizado por un vecino, Tito Quintuprai, se destacó en sus redes sociales y genera debate entre los vecinos de Aldea Escolar, Trevelin, y otras zonas aledañas. ¿Las viste?

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Fenómeno paranormal en Trevelin? avistan extrañas luces sobre Cerro La Monja
2
 Tragedia y conmoción por la muerte de una persona tras la caída de un árbol
3
 Tenía 26 años y murió aplastado por un árbol: Qué se sabe sobre la trágica muerte del joven
4
 El Team Pérez llevó adelante una jornada de exámenes de graduación
5
 Esquel se tiñó de celeste y blanco
1
 Anunciaron el regreso del Cine Auditorio Municipal
2
 Tenía 26 años y murió aplastado por un árbol: Qué se sabe sobre la trágica muerte del joven
3
 El Concejo Deliberante busca poner fin al convenio de residuos con Trevelin
4
 Juicio por jurados en Esquel: comienza el debate por un grave caso de violencia de género
5
 Yamila Arias fue premiada por su tesis sobre hongos y frutos nativos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -