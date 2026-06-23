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Por Redacción Red43

Llegó el invierno, ¿y mañana va a nevar? Anticipan temporal

Protección Civil emitió un comunicado por nevadas leves, pero intensas en las zonas más montañosas.
Por Redacción Red43

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Protección ciudadana emitió un alerta amarilla por nevadas.

 

El temporal está previsto para la madrugada del miércoles 24 de junio.

 

Las zonas serán afectadas por nevadas de variada intensidad.

 

Se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 10 cm en las zonas de meseta.

 

Las zonas altas de la cordillera oscilarán entre 10 y 30 centímetros.

 

Se recomienda tomar todas las precauciones posibles a la hora de transitar las rutas, por posible presencia de hielo o sal.

 

SL

 

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