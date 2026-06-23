Pilates, una disciplina que gana adeptos: "Mejora de forma integral el cuerpo"

Aunque en los últimos años ganó popularidad, pilates es una disciplina con una larga trayectoria y múltiples beneficios para la salud física y mental. Así lo explicó Fernanda Dos Santos, una de las dueñas y profesoras de Estudio Pilates, quien aseguró que se trata de una actividad que trabaja el cuerpo de manera integral.

El espacio está a cargo de las profesoras Fernanda Dos Santos y Melanie Estefanía, socias y propietarias del estudio, junto a Maira Giulianelli, quien también integra el equipo docente y participa en el dictado de las clases.

"Pilates lo que hace es mejorar de forma integral el cuerpo. No solo trabaja lo que es flexibilidad, fuerza, sino que trabaja mucho lo que es concentración, control, movilidad", señaló Fernanda.

Uno de los mitos más frecuentes, según explicó, es que esta disciplina no desarrolla fuerza muscular. Sin embargo, aclaró que "Pilates trabaja mucho el músculo desde lo profundo, desde las articulaciones. Entonces es como que es un poco más lento el proceso". Aun así, destacó que los cambios suelen percibirse rápidamente: "La gente que empieza a venir a las pocas clases siente diferencias".

Respecto a la frecuencia recomendada, Dos Santos indicó que "lo ideal sería dos veces por semana", aunque reconoció que cada persona adapta la actividad a sus posibilidades. "Siempre es preferible que el mínimo sea dos veces por semana", afirmó.

La profesora también remarcó que el pilates no tiene restricciones de género ni edad. "No hay relación de género en realidad", sostuvo, y agregó que muchas veces persiste la idea equivocada de que es una actividad exclusiva para mujeres. "Está como muy atado a que pilates es solo para mujeres, pero no es así porque lo creó un hombre", explicó.

En cuanto a las edades, señaló que el estudio recibe habitualmente alumnos desde los 15 años, aunque existen propuestas específicas para adultos mayores. "Hay un horario especial de lunes, miércoles y viernes a la una que es para adultos mayores, que es, por ejemplo, gente que nunca pudo hacer ejercicio o tiene muchos problemas de movilidad", comentó.

Dos Santos también destacó la importancia de la formación profesional para dictar clases. "Mínimo una formación básica de un solo nivel es un año", indicó, y explicó que la capacitación incluye conocimientos de biomecánica, musculación, articulaciones y adaptación de ejercicios a distintos perfiles de alumnos.

Además de los beneficios físicos, remarcó el impacto positivo sobre la concentración y el bienestar mental. "Trabaja mucho el control, la respiración. Uno para estar haciendo el ejercicio tiene que estar presente en lo que está haciendo", señaló.

Finalmente, invitó a quienes aún no conocen la disciplina a animarse a probar una clase. "Si quieren se pueden venir a probar una clase para ver cómo se sienten y demás", expresó.

Estudio Pilates funciona en la esquina de O'Higgins y Brun. Las consultas pueden realizarse a través de sus redes sociales o por WhatsApp al 2945-330927 o 11-34940601.

R.G