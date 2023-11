La Plaza de Armas del Regimiento de Esquel fue epicentro esta semana de un emotivo momento; el reconocimiento a los exsoldados que hicieron el Servicio Militar Obligatorio en el año 1983.

Se trata del grupo de la clase 1964, quienes días atrás fueron recibidos por el destacamento y también homenajeados con una formación en la mañana del lunes.

Juan Francisco Sandoval, tiene una historia particular; mientras hacía el Servicio Militar, recibió por accidente un disparo en la cabeza que le dejó secuelas motoras. En diálogo con Red43, recordó todo lo vivido y contó que a pesar de lo ocurrido en aquel entonces, logró salir adelante.

"Gracias a Dios salí adelante; hubo momentos difíciles para mi pero venir acá me dio mas ganas de seguir. Acá viví momentos muy lindos en la juventud y tengo recuerdos que no se te borran"

Aseguro que pelea cada día en su vida para seguir: "es difícil pero lo supero de a poco".

Hoy tiene dos hijas y como tarea pendiente tenía volver a Esquel: "anduve paseando por todos lados; acá viví lindos momentos; me dio alegría volver y tuve el honor de izar la bandera".

"Gracias a mis compañeros que me trajeron; sin ellos no hubiera podido venir... Me han aguantado"