La presidenta del Concejo Deliberante de Esquel, Norma Trucco, en diálogo con Red43 destacó el protagonismo de las mujeres en el nuevo cuerpo legislativo.

"Es la primera vez que Esquel tiene como presidenta a una mujer. Cuando me enteré y me di cuenta, empecé a analizar quiénes eran todos los presidentes que hubieron y me di cuenta que era la primera, me emocioné porque es algo muy lindo. nosotras También podemos lograr en estos lugares", sostuvo.

Asimismo, reconoció el rol que ocuparán las mujeres que estarán al frente de los bloques legislativos. "Es un concejo de mujeres digo yo", destacó.