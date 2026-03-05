21°
22°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 05 de Marzo de 2026
RED43 comarca-andina PronosticoSMNVeranoEl BolsónLago PueloEl HoyoEpuyen
05 de Marzo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Fresco al amanecer, tarde agradable: Así estará el jueves en la Comarca

El jueves 5 de marzo comienza con temperaturas bajas y cielo parcialmente nublado en la Comarca Andina. Con el correr de las horas el día se volverá más cálido y la tarde tendrá condiciones agradables.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La jornada comienza con temperaturas bajas en gran parte de la Comarca Andina. Durante la mañana se esperan valores cercanos a , con cielo parcialmente nublado y viento leve del noreste.

 

En algunos sectores más abiertos o rurales, el termómetro podría haber descendido incluso hasta 3° en las primeras horas, según estimaciones alternativas del pronóstico.

 

A pesar del frío temprano, no se esperan precipitaciones.

 

Tarde más cálida

Con el avance del día la temperatura irá en ascenso. Para la tarde se prevé una máxima cercana a 21°, con cielo parcialmente nublado y viento leve a moderado.

 

 

Las condiciones se mantendrán estables y no hay probabilidad de lluvias para el resto de la jornada.

 

Hacia la noche el cielo tenderá a estar mayormente nublado, con temperaturas que descenderán nuevamente hasta valores cercanos a 17°.

 

Qué se espera para los próximos días

Luego de los episodios de lluvia registrados a comienzos de la semana, el pronóstico anticipa jornadas más estables en la Comarca.

 

Sin embargo, el comportamiento del tiempo durante marzo suele presentar cambios rápidos, con mañanas frescas y tardes más cálidas, una característica típica del final del verano en la zona cordillerana.

 

 

📷 ¿Cómo está el tiempo en tu zona de la Comarca?
Enviá tu foto o comentario al WhatsApp de Red43 Comarca Andina: 2945 58-4080. Algunas imágenes pueden ser publicadas en nuestras redes.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El grito de Esquel no se apaga: nueva movilización por el "No a la Mina"
2
 Karla Scarafia se recibió de entrenadora deportiva
3
 Sextorsión en Cholila: la Policía Federal desbarató una red delictiva que operaba desde un penal en Mendoza
4
 Chubut cerró acuerdos salariales con la Policía y trabajadores de Canal 7
5
 Justicia Federal extendió la detención de Jones Huala hasta junio
1
 Ponce sobre el debate minero: “La megaminería está prohibida”
2
 Javier Milei tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia
3
 Celulares en el aula: la Escuela 713 apuesta a los "bolsilleros" para mejorar la convivencia y el aprendizaje
4
 Escuela 713: inicio de clases, festejos de la promoción y desafíos docentes
5
 Liberaron un cóndor andino en Huinganco tras su rehabilitación
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -