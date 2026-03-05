Fresco al amanecer, tarde agradable: Así estará el jueves en la Comarca

La jornada comienza con temperaturas bajas en gran parte de la Comarca Andina. Durante la mañana se esperan valores cercanos a 7°, con cielo parcialmente nublado y viento leve del noreste.

En algunos sectores más abiertos o rurales, el termómetro podría haber descendido incluso hasta 3° en las primeras horas, según estimaciones alternativas del pronóstico.

A pesar del frío temprano, no se esperan precipitaciones.

Tarde más cálida

Con el avance del día la temperatura irá en ascenso. Para la tarde se prevé una máxima cercana a 21°, con cielo parcialmente nublado y viento leve a moderado.

Las condiciones se mantendrán estables y no hay probabilidad de lluvias para el resto de la jornada.

Hacia la noche el cielo tenderá a estar mayormente nublado, con temperaturas que descenderán nuevamente hasta valores cercanos a 17°.

Qué se espera para los próximos días

Luego de los episodios de lluvia registrados a comienzos de la semana, el pronóstico anticipa jornadas más estables en la Comarca.

Sin embargo, el comportamiento del tiempo durante marzo suele presentar cambios rápidos, con mañanas frescas y tardes más cálidas, una característica típica del final del verano en la zona cordillerana.

📷 ¿Cómo está el tiempo en tu zona de la Comarca?

Enviá tu foto o comentario al WhatsApp de Red43 Comarca Andina: 2945 58-4080. Algunas imágenes pueden ser publicadas en nuestras redes.

O.P.