En unae entrevista exclusiva con Red43 en el Centro Cultural Melipal de la ciudad de Esquel, el Gobernador de Chubut, Nacho Torres, abordó temas cruciales que enfrenta la provincia, desde desafíos económicos hasta preocupaciones de seguridad.

Desafíos Económicos y Estrategias Financieras:

Ante la pregunta sobre cómo la caída en el importe de la coparticipación federal y los cambios en el Impuesto a las Ganancias afectan a Chubut, Torres destacó que "logramos una compensación", lo que ha permitido abonar aguinaldos y salarios a tiempo. Subrayó la importancia de la lucha legal: "ese reclamo lo elevamos en la Justicia, está en la Corte y los vamos a ganar para que Nación no pueda meter la mano en el dinero de la Provincia".

Respecto a la propuesta de los gobernadores, liderada por Torres dijo: "La propuesta que hicimos legislativa, que tiene la firma de los 24 gobernadores, es no retrotraer la medida de ganancias y coparticipar el impuesto al cheque y, en paralelo a esto, estamos haciendo una ingeniera financiera para poder tener un apalancamiento positivo financiero, y hacer obras que son estratégicas independientemente de lo que pase con Nación", remarcó Torres y señaló: "Nación nos reconoce la deuda para con la provincia y, de esa manera, nos desendeudamos haciendo obras, es un buen trabajo del equipo económico, y los vencimientos que tenemos que sortear los próximos días lo vamos a hacer".

Compromiso con la Transparencia y la Responsabilidad:

El Gobernador resaltó el compromiso con la transparencia y la responsabilidad, asegurando que "Hay que llevar tranquilidad que tenemos el equipo para poder salir de esa bomba financiera que nos dejaron, hay que hacerlo con responsabilidad, y cada medida que tomamos diciéndosela a todos los chubutenses, como lo venimos haciendo hasta ahora"

Diálogo con Vecinos: Seguridad y Justicia en Primer Plano:

En otra instancia, Torres se refirió a su reciente diálogo con vecinos, donde se abordaron temas sensibles como la desaparición de Crettón en El Maitén: "Primero un tema que me preocupa mucho: la desaparición del cuerpo de Crettón, un chico que asesinaron en El Maitén, estuve con la familia", comentó el gobernador. "Instruí al ministro de Seguridad y Justicia para que de manera inmediata, no solamente se ponga al hombro el tema, sino que investigue si hubo algún tipo de negligencia por parte de quienes estaban operativos en ese momento. No puede ser que en plena democracia haya un desaparecido en Chubut". "Vamos a establecer un tiempo límite para tener resultados concretos y llevarle tranquilidad a la familia, no solamente que se haya justicia como corresponde, si no que puedan recuperar el cuerpo de la víctima", expresó.

Para concluir hizo referencia a la preocupación de los vecinos por la Cooperativa 16 de Octubre, manifestando lo siguiente: "nos reunimos en la Cooperativa, los vamos a acompañar en la auditoría, los vamos a acompañar en el pedido de intervención y a través de asociativismo vamos a poner todas las herramientas a disposición de los vecinos, de los municipios y de la justicia, como corresponde.

Enfoque en el Futuro

El Gobernador de Chubut, Nacho Torres, mostró en la entrevista, un enfoque claro hacia la resolución de los problemas económicos y de seguridad, con un compromiso con la transparencia y la acción eficaz. Sus palabras reflejaron un esfuerzo continuo para mejorar la situación en la provincia, manteniendo una comunicación directa con los ciudadanos.