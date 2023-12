El intendente electo de Esquel, Matías Taccetta, dialogó con la prensa y contó cómo será su próxima gestión en la ciudad.

Taccetta comentó que de los ocho años de gestión de Sergio Ongarato "seis he participado activamente, conozco a todos los funcionarios, los que han pasado y los actuales. Fueron ocho años de muchas alegrías y de muchos problemas también, hubo que salir adelante y creo que el trabajo en conjunto, tanto con Sergio como en el equipo, se han hecho gran parte de las cosas que vimos hoy en día".

"No importa quien esté a cargo de la intendencia, hay que planificar la ciudad a futuro, no solamente lo que dura una gestión sino una visión más global de lo que queremos para nuestra ciudad y vecinos", expresó Taccetta y señaló: "han dejado cosas que todavía no están terminadas y hay que seguir trabajando con nuestro equipo para poder concluirlas".

"Hay que trabajar a partir del 8 de diciembre. Nos quedan cuatro años por delante de mucha gestión y trabajo", remarcó Taccetta.

"A partir del día 11 vamos a trabajar con todo el gabinete, plantear cuales son las cuestiones que son prioritarias para cada secretaría y empezar a comunicar a la gente que es lo que estamos haciendo", dijo.