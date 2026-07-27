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Por Redacción Red43

Nevadas y escarcha complican la circulación sobre la Ruta 259: piden evitar viajar si no es necesario

Vialidad Nacional informó que los tramos entre el empalme con la Ruta 40, Esquel y Trevelin permanecen habilitados, pero con nieve, escarcha, neblina y viento. Es obligatorio portar cadenas y circular con extrema precaución.
Por Redacción Red43

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La Ruta Nacional 259 continúa habilitada este lunes 27 de julio, aunque presenta condiciones complejas para la circulación debido a las intensas nevadas que afectan la región, según el último parte emitido por Vialidad Nacional a las 7 de la mañana.

 

En el tramo que une el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, la calzada presenta nieve y sectores con escarcha, mientras que las banquinas permanecen cubiertas de nieve. Además, se reportó presencia de animales sueltos, viento, neblina y nevadas, por lo que se recomienda transitar con extrema precaución y portar cadenas.

 

En tanto, entre Esquel y Trevelin, las condiciones son similares. La calzada registra acumulación de nieve y escarcha en distintos sectores, con banquinas nevadas, animales sueltos y baja visibilidad por la neblina. En este tramo, equipos de Vialidad Nacional trabajan en el despeje de la ruta y en la distribución de sal para mejorar las condiciones de circulación.

 

Desde el organismo remarcaron que se debe evitar circular por la Ruta 259 si el viaje no es urgente o estrictamente necesario. En caso de hacerlo, es indispensable portar cadenas y conducir con extrema precaución, respetando las indicaciones del personal que trabaja sobre la calzada.

 

Para más información sobre el estado de las rutas en la provincia dirigirse a https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

 

 

 

R.G

 

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