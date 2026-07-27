Lunes con nevadas durante la madrugada y bajas temperaturas en Esquel

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 27 de julio se presentará con nevadas fuertes durante la madrugada, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Durante la mañana continuarán las nevadas, aunque con una probabilidad menor, de entre el 10% y el 40%.

La temperatura será baja desde las primeras horas, con una mínima estimada de -6°C durante la mañana y una máxima de 4°C por la tarde. Hacia la noche, el termómetro descenderá nuevamente hasta alcanzar alrededor de -1°C.

En cuanto al viento, se espera que predomine del sector oeste, con velocidades de entre 7 y 22 km/h durante buena parte del día. Durante la mañana podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde y la noche, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones.

R.G