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Por Redacción Red43

Lunes con nevadas durante la madrugada y bajas temperaturas en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por las nevadas durante las primeras horas del lunes en Esquel, con temperaturas bajo cero y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.
Por Redacción Red43

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Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 27 de julio se presentará con nevadas fuertes durante la madrugada, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Durante la mañana continuarán las nevadas, aunque con una probabilidad menor, de entre el 10% y el 40%.

 

La temperatura será baja desde las primeras horas, con una mínima estimada de -6°C durante la mañana y una máxima de 4°C por la tarde. Hacia la noche, el termómetro descenderá nuevamente hasta alcanzar alrededor de -1°C.

 

En cuanto al viento, se espera que predomine del sector oeste, con velocidades de entre 7 y 22 km/h durante buena parte del día. Durante la mañana podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

 

Por la tarde y la noche, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones.

 

 

 

R.G

 

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