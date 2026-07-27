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Por Redacción Red43

La UNPSJB suspendió las actividades del turno mañana en Esquel por la nieve

La medida alcanza a la Administración y al Edificio de Aulas este lunes 27 de julio. Al mediodía, la Universidad evaluará las condiciones climáticas para definir el funcionamiento del turno tarde.
Por Redacción Red43

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La Delegación Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) informó que este lunes 27 de julio permanecerán cerrados durante el turno mañana la Administración y el Edificio de Aulas debido a las intensas nevadas registradas en la ciudad y a las alertas meteorológicas vigentes.

 

Según comunicó la institución, la decisión fue adoptada de manera preventiva con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, nodocentes y de toda la comunidad universitaria, evitando inconvenientes en los traslados ante las condiciones climáticas adversas.

 

Además, desde la Universidad indicaron que al mediodía se realizará una nueva evaluación de la situación para determinar cómo será el funcionamiento durante el turno tarde.

 

La definición será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la UNPSJB, por lo que se solicitó a la comunidad mantenerse informada exclusivamente mediante esos medios.

 

 

 

R.G

 

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