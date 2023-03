Los esquelenses Marcos Aga y Nathalia Delgado fueron los más rápidos en la etapa de ida de la 30º edición de la Doble Lago Futalaufquen que se corrió hoy desde la nueva playa de estacionamiento sobre el sector de las Rocas hasta la localidad de Cholila.

Aga hizo un registro de 2hs 28min para cubrir la primera etapa de esta carrera que está organizada por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Esquel y que cuenta con un número cercano a los 300 corredores.

Por su parte entre las mujeres, la victoria fue para Nathalia Delgado quien ganó la primera etapa con mucha diferencia entre las mujeres.

Al término de la etapa de hoy, Delgado destacó que “estuvo muy fría la mañana, pero después me tuve que sacar el rompeviento porque empezó a calentar mucho el sol”.

En verdad no sabía cómo era el recorrido, nunca había venido hasta acá en bici y se me hizo durísima porque hice toda la carrera sola y no pude agarrar ninguna rueda”.

“Este es un circuito muy exigente con mucho desnivel, con partes donde tenías que acelerar y no te daban las piernas, pero está muy bueno el recorrido”.

“La programación para el día de mañana depende de cómo se sientan mis piernas”, destacó además. “A veces uno piensa en regular, pero siempre depende de cómo uno se sienta al momento de la largada”.

La ganadora señaló además que “tengo que ver los tiempos de mis rivales para ver si puedo regular un poquito”.

En lo que respecta al día de mañana, La largada de la competitiva será a las 10 horas desde Cholila y la llegada será en la cabecera del lago.

En tanto los Promocionales y quienes hacen la prueba de Cicloturismo largarán desde Bahía Solís con un recorrido de 40 kilómetros.

Luego de la competencia se llevará a cabo el momento de la premiación en tanto habrá además sorteos que aportaron los sponsors para la organización de esta prueba.