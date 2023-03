Con el año electoral en marcha, el calendario político está que arde y los principales candidatos tejen sus estrategias para sacar ventaja el día de la elección. Así, las campañas ya comienzan a inundar los medios de comunicación: algunas con las mismas promesas de siempre, mientras que otras ofrecen insólitos beneficios a cambio de un voto. Por ejemplo se ven muchas cumbias, rap y hasta candidatos en camiseta y pantuflas como es el caso del mediático abogado Fernando Burlando. También son muy peculiares los spots de Guillermo Moreno, en los cuales a veces “le falta” gente que lo acompañe.

Pero hay otros que ya pasan todos los límites en busca de ser originales y buscar un voto. Este es el caso de una candidata a diputada por la provincia de Salta que sorteó un show de strippers por el Día de la Mujer en el pueblo de Rosario de Lerma y generó polémica. “No solo son mamás, tienen otros roles y se merecen disfrutar sin prejuicios”, se defendió la diputada en cuestión, Griselda Galleguillos. De su cuestionado concurso participaron más de 350 personas y, finalmente, tres mujeres fueron las ganadoras. Pero también tuvo muchas críticas, incluso de mujeres. La que más surgió: “Sos impresentable”.

“¡Sorpresa por el Día de la Mujer, gratuita!”, anunció Galleguillos en un posteo desde su cuenta de Facebook, donde también explicó las bases para participar: “A pedido de las chicas: si te vas a juntar este finde y querés pasar una divertida noche entre amigas, no te pierdas ésta oportunidad. “Juancho” es Mister Universo Venezuela y puede estar en tu casa (grupos a partir de 10 chicas o más). Te brindará un gran show y muchos regalitos. Requisitos: ser mayor de edad. Válido para el Departamento de Rosario de Lerma”, aseguraba la invitación.

Los premios. La candidata difundía lo que podían "ganar" las participantes.

Los organizadores dejaron un número de teléfono donde cada interesado podía inscribirse. Cuando finalmente se conocieron las ganadoras, Galleguillos fue hasta la casa de cada una de las mujeres: la esperaron con música, luces y cotillón.

Al llegar junto con el stripper disfrazado, explicó cómo era la dinámica. “Sugerí hacer una actividad recreativa, contratar un bailarín para hacer un show y hacerle un regalo a todas las mujeres presentes”, explicó la candidata a la prensa.

Sin embargo, contó que por el sorteo recibió muchas críticas. “Es muy importante escuchar la voz de la gente, pero me llamó mucho la atención que personas de mi propio género me insulten”, señaló. “Me dijeron desde prostituta a que soy una impresentable, que no sirvo, que debería no existir, cosas muy duras”, lamentó.

La candidata señaló que se trató de una actividad recreativa para el momento. “Esto no es suficiente para un voto”, aclaró y agregó que muchos vecinos la quisieron denunciar por “incitar al erotismo y a la sexualidad”.

En plena noche salteña, la candidata les habló a las mujeres que participaban de los shows. “Algunos me decían: Griselda, ¿por qué no sorteas cursitos a las chicas para que laven los platos, que limpien la casa, que hagan cosas para el hogar? Pero yo quiero decirles que las mujeres tenemos el derecho de disfrutar, de pasarla bien, sobre todo por soportar aquellas que tienen a su marido en casa”, dijo entre risas.

“No sé para qué esta postulada, pero tiene toda la onda”, manifestó una de las ganadoras y aseguró que la votaría. Otra, sin embargo, sostuvo: “Con un premio o un baile como el de hoy no me tiene comprada”.

Galleguillos, que fue concejal durante tres gestiones diferentes, se defendió. “Siempre cumplí mi función, lo hice a pedido de las chicas y estoy dando la cara como lo hice siempre”.