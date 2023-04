El domingo finalizó la XL Fiesta Nacional del Salmón en Camarones. Su tercera jornada concluyó con el clásico Chupín de Pescado, y se premió a las embarcaciones que participaron del concurso de Pesca de Altura.

También hubo reconocimientos a aquellos pescadores que concursaron en Pesca de Costa.

El primer premio en Pesca de Altura fue para “Flor de mar”, que capturó un salmón de más de 16 kilos. La intendenta local, Claudia Loyola, junto a funcionarios municipales y provinciales, encabezó ayer el acto de premiación, en el Gimnasio Municipal.



En el mismo lugar, los vecinos pudieron disfrutar del tradicional Chupín de Pescado. Desde la organización, estimaron el reparto de más de mil porciones. Un menú que comenzó a prepararse desde la madrugada del domingo, con la cocción de los primeros productos.



Loyola agradeció la presencia de funcionarios provinciales y vecinos, que se acercaron a degustar el tradicional chupín del pescador, junto a otras actividades que se realizaron para celebrar la XL Fiesta Nacional del Salmón. Destacó la participación de los pescadores, que le dieron preponderancia a la tradicional actividad camaronense.

“Fue una fiesta distinta por la organización, a partir de un trabajo humano excelentísimo. La Municipalidad puso a disposición todos los recursos para que esta fiesta se pueda realizar”, resaltó la intendenta, al agradecer también el saludo del gobernador, Mariano Arcioni, quien no pudo estar presente por razones de agenda.



“Es una de las últimas fiestas del calendario, y aquellos que nos visitan pueden disfrutar de la compañía de la buena gente que vive en Camarones, por eso agradezco mucho su contribución económica durante su estadía en la localidad, ya que nos da mucha vida. Los esperábamos en Camarones, porque tenemos una linda fiesta”, dijo Loyola.



Expresó que “nos preparamos con mucha ilusión” para esta recepción. Una vez destacó la labor de todo el equipo municipal que “se puso la camiseta por Camarones”.



Subrayó que la fiesta representará un oxígeno financiero para varias instituciones sociales y deportivas asentadas en Camarones, que “muchas veces por las condiciones lógicas de las distancias y los recursos” suelen tener dificultades.

Loyola remarcó que la fiesta del pueblo se asume con responsabilidad. “Somos cuidadosos, nos gusta cuidar nuestro lugar, queremos que la pesca continúe con esta característica, deportiva. Y que los pescadores sepan que, si hay cosas para cambiar, y que impliquen mejorar el concurso, estamos abiertos a las opiniones de ustedes. No es que el Salmón el día de mañana no va a estar más, sino que tenemos que seguir pensando en cómo lo vamos a cuidar y sostener esta fiesta que ya lleva 40 años”.

Por último, reiteró su agradecimiento al equipo municipal, en especial, “a todas las mujeres que madrugaron para servir más de mil porciones de chupín”. Y reafirmó que “esta fiesta la organiza la Municipalidad siempre, desde todo punto de vista”.

En representación del gobernador, Mariano Arcioni, el ministro de Economía y Crédito Pública, Oscar Antonena, valoró “la invitación” del Municipio. Puso de relieve, en alusión al crecimiento sostenido que demostró la comuna en los últimos años, la construcción del interconectado que “dará fuerza y energía a esta localidad, que merece ser cabecera de nuestra provincia”.

Destacó la participación del equipo municipal para organizar una nueva edición de la Fiesta del Salmón, porque “no es Claudia sola, si detrás no hay colaboración, esto no sale. Quiero valorar a la intendenta por la gestión llevada adelante, donde no solo decís, sino haces. Lo estás logrando, tenemos Claudia por mucho más”, culminó.

La fiesta comenzó el viernes con charlas y exposición y venta de artesanos y productores, además de la apertura de stands gastronómicos. También la actuación sobre el escenario central de artistas locales y regionales.

Las actividades continuaron el sábado con los concursos Pesca de Altura y Pesca de Costa, además de números artísticos y la feria de artesanos y productores; junto con puestos gastronómicos.

El cierre de la fiesta se concretó ayer, con la entrega de premiación y el Chupín de Pescado en el Gimnasio Municipal.