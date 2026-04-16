Día Mundial del Emprendimiento: los desafíos de sostener un negocio propio

El 16 de abril se celebra el Día Mundial del Emprendimiento, una fecha que busca visibilizar el rol de quienes apuestan por proyectos independientes. En el contexto actual, mantener un emprendimiento significa mucho más que tener una buena idea; implica gestionar la incertidumbre, enfrentar la competencia de mercado y adaptarse a constantes cambios tecnológicos para evitar el estancamiento.

En Argentina, la realidad para el sector emprendedor está marcada por la necesidad de una adaptabilidad extrema. Los datos indican que los mayores obstáculos son la presión impositiva, la inflación y la dificultad para acceder a financiamiento externo. Esto obliga a quienes emprenden a enfocarse en una planificación financiera muy rigurosa, estableciendo plazos cortos y objetivos económicos claros para garantizar la supervivencia del negocio.

A nivel mundial, la tendencia muestra que la innovación y la digitalización son los motores que permiten a las pequeñas empresas competir. Sin embargo, el desafío de la sostenibilidad sigue siendo alto: el éxito depende de encontrar una propuesta de valor que el público comprenda rápidamente y de saber identificar las debilidades propias para buscar alianzas estratégicas.

Hoy, emprender se define como un ejercicio de persistencia. Según los especialistas, para que un proyecto sea viable en el tiempo, es determinante realizar una investigación profunda del mercado y conocer con exactitud al público objetivo, permitiendo que la estructura del negocio soporte las fluctuaciones de la economía tanto local como internacional.

E.B.W.