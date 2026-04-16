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16 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

SEROS: Cómo tramitar la Carta de Presentación para estudiantes que residen fuera de Chubut

El documento es indispensable para garantizar la cobertura médica en otras provincias a través de convenios de reciprocidad. El ISSyS recordó los requisitos y puso a disposición los contactos de las delegaciones para realizar la gestión.
Por Redacción Red43

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El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS) recuerda a los afiliados de SEROS que se encuentran estudiando fuera de la provincia la importancia de tramitar la Carta de Presentación, requisito fundamental para acceder a la cobertura médica en el lugar donde residen por motivos de estudio.

 

Este documento permite contar con atención de salud a través de los convenios de reciprocidad que el ISSyS mantiene con obras sociales provinciales de todo el país, garantizando igualdad de condiciones en las prestaciones.

 

Gestión

 

La gestión debe realizarse a través del área de Afiliaciones, ya sea de manera presencial en casa central o en cualquiera de las delegaciones del Instituto, o bien por correo electrónico.

 

Aspectos a tener en cuenta

 

- La Carta de Presentación tiene un período de validez, por lo que debe renovarse al vencimiento.

- Es requisito mantener la afiliación activa y presentar el certificado de alumno regular en los plazos establecidos.

- No realizar el trámite implica no contar con cobertura fuera de la provincia.

- En la Provincia de Buenos Aires, el trámite es obligatorio y permite acceder a una cobertura más integral mediante el convenio con IOMA.

 

Estudiantes en CABA

 

En el caso de quienes se trasladen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es necesario realizar este trámite ya que el ISSyS cuenta con delegación propia. En estos casos, los afiliados pueden ser recategorizados como residentes, siempre que acrediten domicilio en dicha jurisdicción.

 

Desde el Instituto se recomienda realizar la gestión al inicio del ciclo lectivo para asegurar la cobertura desde los primeros meses, aunque puede solicitarse en cualquier momento del año.

 

Consultas y contactos

 

Para consultas o realización del trámite, se encuentran disponibles los siguientes contactos del área de Afiliaciones:

 

- Comodoro Rivadavia: afiliacionescr@issys.gov.ar

- Rawson: afiliaciones_casacentral@issys.gov.ar

- Trelew: afiliaciones_trelew@issys.gov.ar

- Puerto Madryn: afiliaciones_ptomadryn@issys.gov.ar

- Esquel: afiliaciones_esquel@issys.gov.ar

- Comarca: afiliacionescomarca@issys.gov.ar

- SEROS Vital: serosvital@issys.gov.ar

 

Para más información, los afiliados pueden ingresar en el sitio web oficial: www.issys.gov.ar


 

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