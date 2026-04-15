De las exhibiciones al profesionalismo: La gran noche del "EFC Combates en Jaula"

Este sábado 18 de abril, el octágono de la Sociedad Española (Rivadavia 726) será el escenario de una nueva edición del Esquel Fight Club (EFC). El evento promete una jornada histórica para los deportes de contacto en la región, combinando lo mejor del Kick Boxing y las Artes Marciales Mixtas (MMA) con cuatro títulos en juego y una pelea profesional estelar.

Dos bloques de pura acción

Según confirmó el organizador, Roy Willhuber, la actividad se dividirá en dos etapas para que el público disfrute del crecimiento de los atletas locales:

Bloque Amateur (18:00 a 20:00 hs): Iniciará con peleas de exhibición y combates amateur de Kick Boxing, donde deportistas de Esquel realizarán sus primeras armas dentro de la jaula.

Bloque Principal (20:00 hs en adelante): Dará paso a los enfrentamientos semiprofesionales de Kick Boxing y MMA, culminando con los combates profesionales de la noche.

La cartelera: Títulos y pelea profesional

El plato fuerte de la velada será el enfrentamiento entre Exequiel Arroyo (SAMURAI) y Lautaro Llancañir (Aldao Team), quienes disputarán el Título Gallo Pro de MMA (61.2kg) en lo que será el Main Event de la jornada.





Además, se pondrán en juego tres cinturones adicionales:

MMA - Título Pluma (65.8kg): Beto Diaz (Team GOKU) vs. Ivan Rodriguez (Aldao Team).





Kick Boxing - Título Mediano (79kg): Marcelo Leiva (Bolson TEAM) vs. Emanuel Medina (Team Terribles Rinos) bajo reglas K1.





MMA Semipro - Título Ligero (70.3kg): Giovanni Spinelli (CIAM) vs. Fabian Nahuelquen (SAMURAI).





Entradas y servicios

Para asegurar la comodidad de los espectadores, la organización dispuso dos tipos de ubicaciones:

Generales: $20.000 (por orden de llegada).

VIP: $30.000 (sillas numeradas y reservadas).

Puntos de venta:

Esquel: La Casa del Campo (Av. Alvear 590) y sucursal 2 (Av. Holdich 281).

Trevelin: Aoniken Trevelin (Av. San Martín).

El evento contará además con un completo servicio de buffet y cantina para que el público pueda disfrutar de la noche con opciones de comida y bebida.

Cronograma detallado: Una por una, todas las peleas

A continuación, se detalla la lista completa de combates programados para la jornada, clasificados por su bloque de pertenencia y disciplina:

BLOQUE AMATEUR (Kick Boxing)

Mediano JR (76kg): David Igarategui (CARACARA) vs. Marcos Pereyra (Team Ares).

1. Pluma JR (56kg): Julieta Hernandez (CARACARA) vs. Camila Gonzalez (EFT).

2. Liviano (68kg): Damaris Asmus (Aldao TEAM) vs. Viviana Reynoso (EFT).

3. Pluma (61kg): Jason Colemil (PFC Esquel) vs. Gabriel Torres (EFT).

4. Gallo (55kg): Renzo Gerez (PFC Esquel) vs. Simon Utrera (Clande).

5. Súper Pesado (91+ kg): Roberto "Pepe" Aviles (Bolson Team) vs. Jeronimo Nahaonde (EFT).

6. Pluma (60kg): Juan Cretton (CIAM) vs. Cristian Matus (Clande).

7. Liviano JR (70kg): Aaron Romero (EFT) vs. Braian Silvera (Team Ares).

BLOQUE PRINCIPAL (Kick Boxing y MMA)

Kick Boxing:



9. Pactado (86kg): Gonzalo Miranda (CIAM) vs. Taiel Gatica (Team Delgado).



10. Semipro Semimosca (48kg): Melanie Roberts (CIAM) vs. Florencia Sanchez (Clande).



11. Mediano (79kg): Maximiliano Rocha (CARACARA) vs. Josue Ramirez (Team Terribles Rinos).



12. Superligero (64kg): Franco Martinez (PFC Esquel) vs. Nicolas Carreras (Team ARES).



13. TÍTULO MEDIANO K1 (79kg): Marcelo Leiva (Bolson TEAM) vs. Emanuel Medina (Team Terribles Rinos).

MMA Amateur y Semipro:

14. Mosca (56.7kg): Jose Maria Aguilar (CARACARA) vs. Alejandro Landaeta (Aldao Team).



15. Gallo (61.2kg): Ignacio Tadeo Guzman (Team Mara) vs. Alex Alzuri (SAMURAI).



16. Ligero (70.3kg): Richard Sepulveda (Bolson Team) vs. Brian Caceres (SAMURAI).



17. Categoría 110kg: Brian Oliva (Team Mara) vs. Andres Pasaglia (EFT).



18. Gallo (61.2kg): Tobias Brizuela (Team Mara) vs. Alexis Nahuelquen (SAMURAI).



19. Gallo (61.2kg): Sebastian Gutierrez (CIAM) vs. Mariano Rollan (Team Mara).



20. Superligero (74.8kg): Santiago Rebequi (CIAM) vs. Alex Avalos (SAMURAI).



21. TÍTULO SEMIPRO LIGERO (70.3kg): Giovanni Spinelli (CIAM) vs. Fabian Nahuelquen (SAMURAI).



22. Superwelter (79.4kg): Thiago Chavez (CIAM) vs. Lucas Castañeda (Aldao Team).



23. Pluma (65.8kg): Lilen Paramoz (EFT) vs. Florencia Lemos (SAMURAI).



24. Pluma (65.8kg): Axel Hernandez (SAMURAI) vs. Gonzalo Ibarra (CARACARA).



25. TÍTULO PLUMA (65.8kg): Beto Diaz (Team GOKU) vs. Ivan Rodriguez (Aldao Team).

Combate Profesional (Main Event):



26. TÍTULO PRO GALLO (61.2kg): Exequiel Arroyo (SAMURAI) vs. Lautaro Llancañir (Aldao Team).







M.G