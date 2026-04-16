Abren la inscripción para las Becas Progresar 2026

El Gobierno del Chubut, por intermedio de la cartera educativa, confirmó el inicio de la primera convocatoria del año para las Becas Progresar Obligatorio. Esta iniciativa, impulsada a nivel nacional, busca acompañar a los jóvenes en la finalización de sus estudios primarios y secundarios, promoviendo la permanencia dentro del sistema educativo y garantizando herramientas para el desarrollo de la juventud en toda la provincia.

Los interesados en acceder al beneficio deben cumplir con requisitos específicos, entre los que se destaca que los ingresos del grupo familiar no pueden superar tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Además, los aspirantes deben acreditar la asistencia regular a una institución educativa. Una vez otorgada la beca, el pago se realiza mediante una caja de ahorro o billetera virtual a nombre del alumno, distribuido en cuotas mensuales que quedan sujetas a la certificación de regularidad académica durante el ciclo lectivo.

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual y gratuita a través de la plataforma oficial del programa. Como paso previo, los estudiantes deben estar registrados en la aplicación Mi Argentina para poder ingresar al sistema de Progresar. Dentro del formulario, se solicita completar datos personales y académicos, además de responder una encuesta obligatoria antes de enviar la solicitud para su posterior evaluación por parte de las autoridades competentes.

Desde el Ministerio de Educación destacaron la importancia de que los postulantes mantengan actualizada su información personal y la de su grupo familiar en la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, debido a que esa información es la que se utiliza para validar los requisitos socioeconómicos. El trámite es estrictamente personal y no requiere de intermediarios para su gestión.

Para los estudiantes de Chubut que necesiten realizar consultas adicionales o requieran asistencia técnica, el organismo puso a disposición el correo electrónico progresarchubut@gmail.com, además del sitio web oficial del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Con esta apertura, se busca fortalecer las trayectorias educativas y brindar mayores oportunidades de inclusión para los alumnos de todo el territorio provincial.

E.B.W.