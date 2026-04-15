La localidad de Corcovado tendrá su Asociación de Futsal

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Se llama Corco Futsal. El nombre ya lo tiene; la gente para trabajar, también. La localidad de Corcovado cuenta con un cómodo Gimnasio Municipal y solo había que unir esfuerzos para sacar adelante este deporte, que cada vez tiene más adeptos, pero que cuesta “un ojo de la cara”, competir, sobre todo afuera.

Varios equipos de esa localidad pertenecen a la Asociación Rojinegra. Y viajar se hace caro, participar es caro.

Pero hay que agudizar el ingenio. Y en tiempo de crisis, las ideas emergen a flor de piel. El Maitén, José de San Martín y la Meseta Central con Gastre a la cabeza, formaron (y formalizaron) su asociación. Todos dependientes de la CAFS, con derechos y obligaciones.

Hasta el año pasado, solo en la provincia de Chubut había 12 asociaciones.

No terminamos el cuarto mes del año y aparecen dos más. Una en Gualjaina y la otra en Corcovado.

Días atrás, en el auditorio de la Residencia Deportiva de Esquel se llevó a cabo una reunión, con el Coordinador de la CAFS en la Patagonia, el conocido José Pecas Álvarez. Él mismo convocó la reunión, hay como un viento a favor de formalizar, de conseguir subsidios, de pertenecer a una entidad.

Se suman Gualjaina y Corcovado. Habrá que apuntalarlos para que no sea apenas una golondrina de verano.

Quien llegó hasta Esquel para conocer más detalles para formalizar una asociación ha sido el Coordinador de Deportes de Corcovado, Gabriel Austin, un fanático del fútsal quien además sabe de todos los inconvenientes de viajar y competir.

Será él el responsable de CorcoFutsal, la nueva Asociación que se crea en la Cordillera Chubutense.

- ¿Cuál fue el motivo del armado de una nueva Asociación?

- Vos sabés que nosotros venimos participando desde hace muchos años en la Liga Rojinegra de Trevelin y últimamente los costos son muy elevados y por eso pudimos armar una asociación ahora para poder tener nuestra liga acá y que no le genere tantos gastos a los equipos locales y a la vez ser beneficiado con los mismos beneficios que te otorga la Rojinegra, con las mismas plazas para nacionales, para provinciales, para todos.

- ¿Y cuáles son los beneficios que le puede dar Corcovado? Es decir, no viajarían a Trevelin, pero me imagino que participar en este tipo de torneo, ser federados, va a tener un costo mayor, que el que puedan organizar habitualmente de manera informal.

- Bueno en relación a los beneficios, estamos trabajando con la asociación sobre el tema de darle buenos beneficios tanto a los que participen en nuestra Liga como darle buenos premios y, a los equipos que nos salgan a representar como Asociación, es que los podamos ayudar económicamente, con las inscripciones, con el transporte, con lo que se pueda en su momento.

- ¿Podrán participar equipos fuera de Corcovado como Carrenleufú, Cerro Centinela o algún otro lugar cercano a Corcovado?

- Sí. Ahí nosotros estamos trabajando para mandarle las invitaciones a todos, tanto sea Corcovado, Carrenleufú, Centinela, Tecka, Trevelin, alguno de los que se quiere venir a sumar a nuestra liga, le vamos a dar la invitación también, así que vamos a trabajar para la segunda parte del año, vendríamos a organizar un Clausura si todo sale bien.

- ¿Y de cuántos equipos tienen pensado ustedes?

- Por ahí el tope máximo que tendríamos para iniciar serían 10 equipos y creo que hasta ahora podemos llegar a tener 7 u 8. Vamos a ver si por ahí podemos sumar algunos de Trevelin o Esquel también que se quiera sumar con nosotros.

- ¿Y Palena puede participar en esta nueva Asociación?

- Y ahí tendríamos que averiguar para que puedan participar en nuestra liga, yo creo que sí, teniendo su seguro y todo esto, calculo que sí. No lo hablé con el “Pecas” pero creo que no habría inconveniente. Si se puede, vamos a hacerle una invitación para ellos.

Gabriel Austin llegó hasta Esquel con la idea de sacarse algunas dudas, según lo señaló: “Yo fui gracias a la invitación de Pecas. Todavía nosotros estamos en proceso, más que nada en formación. Fue muy útil para mí la reunión porque pude despejar muchas dudas y la verdad la predisposición del Pecas con nosotros ha sido muy buena. Estamos trabajando con él y también con el “Chino” (Por Cristian Fonseca), quien va a venir a dar unas capacitaciones para poder formar árbitros y que podamos tener más conocimientos sobre los torneos de futsal”.

- ¿Cuáles fueron las dudas que te sacaste, que hablaste ahí con Pecas y con el resto de los dirigentes?

- Más que nada era para saber sobre los aranceles que maneja la Confederación y las plazas que te brindan también.

- ¿Y es muy caro para ustedes?

- No, no, no. Bueno, yo en un principio pensé que era mucho más costoso, pero no, la verdad que no es tan costoso para nosotros. Como te decía, vamos a trabajar recién en la segunda parte del año, que sería poder organizar el torneo Clausura.

Me parece que está bueno todo esto, porque viajar es carísimo, cada vez más caro se hace, y me parece que se puede fortalecer desde adentro mismo. Creo que lo que buscamos también nosotros es fomentar mucho más el Futsal acá, en la zona cordillerana.