Lactancia y trabajo: Cómo funcionan los nuevos espacios acondicionados en los organismos de Esquel

Con el objetivo de garantizar que la lactancia y la vida laboral o académica puedan convivir en condiciones dignas, el Comité de Lactancia del Hospital Zonal de Esquel llevó adelante una recorrida por distintas instituciones de la ciudad. El monitoreo permitió acompañar y validar el funcionamiento de los Espacios Amigos de la Lactancia (EAL) ya instalados en organismos públicos.

Estos espacios son sectores acondicionados especialmente para que las madres puedan amamantar o extraerse leche de manera privada, cómoda e higiénica durante su jornada.

Avances en la red local

Durante la recorrida, los referentes del nosocomio destacaron los progresos en tres puntos clave de la ciudad:

Fiscalía: Se encuentran trabajando en la creación de un espacio permanente. Si bien la inauguración oficial está pendiente, el lugar ya está disponible y acondicionado priorizando la practicidad para las mamás.

Universidad del Chubut: En la sede local, el espacio funciona de manera compartida pero con prioridad absoluta para las madres y sus bebés, disponible desde las 7:00 am.

ETI - Juzgado de Familia: La institución mantiene su espacio plenamente operativo. Se destacó el uso de un biombo móvil, una solución funcional y versátil que permite adaptar áreas temporales con privacidad.

Un compromiso comunitario

Desde el Comité de Lactancia agradecieron el compromiso de las autoridades y trabajadores de cada organismo por sumarse a esta red provincial. El fortalecimiento de estos espacios no solo cumple con un derecho legal, sino que fomenta una cultura de cuidado integral hacia la primera infancia.

“Cuidar la lactancia es un trabajo de toda la comunidad”, remarcaron los referentes, subrayando que estas condiciones técnicas son esenciales para que las mujeres no deban interrumpir la lactancia por el retorno a sus actividades habituales.







M.G