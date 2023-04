La impactante imagen de un perro de raza Pitbull acuchillado en ambos ojos se hizo viral en las redes tras ser rescatados por vecinos de un barrio de Neuquén. El perro habría sido brutalmente atacado por dos personas, pero por ahora poco se conocer de quienes fueron los agresores. Además de sus ojos lastimados también fue atacado presuntamente con armas blancas y un hacha, según reconstruyeron quienes lo rescataron.

El animal fue localizado por una vecina que al constatar la gravedad del caso -y desesperada al ver que la cuidadora no estaba en condiciones de protegerlo- se dispuso a pedir ayuda para resguardar al animal. "Una ex alumna mía subió la foto del perrito con los ojos muy lastimado. Conseguí el número de la dueña y le pregunté si le habían dado alguna medicación y si lo habían llevado al veterinario. Me dijo que no, que vivían en el Parque Industrial, atrás de Zanón y Cliba, y que no tenían medios de movilidad para llevarlo a algún lugar para atenderlo", contó la vecina a La Mañana de Neuquén..

"Cuando fui a retirar a mis perros del veterinario, le consulté por el caso. Me dio Tramadol y yo se lo llevé a la tarde. Llegar al lugar fue difícil, las calles no están señalizadas, es un barrio muy precario", comentó Patricia.

Cuando dio con el perro y su dueña, no solo se encontró con la tremenda herida alrededor de los ojos, sino también con las notorias cicatrices de dos ataques con un hacha en el lomo y cerca de la cola. "Cuando vi eso casi me muero. Además tenía otras heridas con arma blanca", exclamó indignada la mujer, para luego remarcar que, pese a ser un pitbull, "el perro es un dulce de leche, re tranquilo".

Ante la consulta de quién podría haber sido el agresor, la cuidadora conjeturó que podría haber sido alguno de sus vecinos del fondo de su casa, ya que en ocasiones el perro suele pasar a los patios de las viviendas linderas. Sin embargo, no lo pudo confirmar, posiblemente por miedo a algún tipo de represalia.

"Le dije que me preocupaba mucho la situación porque tiene otros animales. Pero ella no tenía mucha reacción. Yo hablaba con ella y no se daba cuenta los derechos que tiene el animal y ella misma, como ciudadana", planteó.

"La tenencia no responsable termina en la victimización del animal", advirtió, luego al dar cuenta de su angustia ante la situación. "Llamé al 147 y me pidieron el nombre del agresor, pero yo no lo sabía", manifestó con preocupación. En cuanto al estado del perro, se supo que de momento no perdió la visión. "Le hice una prueba, moviendo mis manos y me siguió el movimiento con la mirada", dijo, sin desestimar la gravedad de las heridas y la posibilidad de una infección.

"Yo en ese momento no pude llevarlo al veterinario porque tenía que ir a trabajar, pero podría ir a buscarlo y llevarlo. Ese no sería el problema, en principio. Conozco un grupo de gente rescatistas, sensible con la temática y si tengo que pedir una colaboración, lo puedo hacer. Ya hemos hecho cosas así con otros perros de la calle. Lo que me preocupa es que el perro siga viviendo ahí porque va a volver a pasar", advirtió. Las imágenes que recorrieron las redes causaron una gran indignación en la gente.