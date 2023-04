La polémica en Bariloche continúa después que el intendente Gustavo Gennuso elevara un proyecto para quitar de la icònica plaza del Centro Cívico de la ciudad la estatua de Julio Argentino Roca y las baldosas que representan los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo. El jefe comunal expuso el motivo: “Agrandan la grieta”. El proyecto rápidamente provocó rechazos. “Roca no mató a un solo indio”, dijo el vicepresidente del PRO a nivel provincial Sergio Capozzi al referirse al tema, a la par que defendió al protagonista de la campaña del desierto. Capozzi forma parte del equipo de Patricia Bullrich en su carrera a la presidencia de la Nación.

A pocos meses de terminar su mandato, el señor intendente trae a la palestra un tema que a todas luces excede sus facultades”, señaló Sergio Capozzi, al referirse a la idea de Gustavo Gennuso de retirar la estatua de Julio Argentino Roca del Centro Cívico.

Capozzi consideró que el jefe comunal “es un administrador, un representante del pueblo de la ciudad y como tal su misión principal es la conservación de los bienes del Estado municipal, y el Centro Cívico es uno de ellos, tal vez el más importante”.

El hombre del PRO realizó estas consideraciones en un texto que difundió por las redes sociales, donde, a la vez, hizo un repaso histórico del Centro Cívico. Así, apuntó que se inauguró el 17 de marzo de 1940 y que, en 1987, por resolución de la Secretaría de Cultura de la Nación, “el conjunto arquitectónico fue declarado Monumento Nacional y Lugar Histórico”.

“Doce años más tarde, mediante la Ley 25.168 se dispuso su transferencia a favor del municipio a título gratuito con la obligación de mantener su condición”, expuso Capozzi, quien aclaró que “no se hizo ninguna excepción”, es decir, que no se puede alterar más que para garantizar su conservación. De tal manera, el vicepresidente del PRO en Río Negro recordó que no deben llevarse a cabo acciones que “afecten o alteren su concepción, materialización y aspecto original”.

“Años más tarde, el Concejo Deliberante de la ciudad dispuso que también fuera declarado Monumento Histórico Municipal y una senadora llegó a proponer que se convirtiera en Patrimonio de la Humanidad”, evocó el político, quien añadió: “Cuando todos estos reconocimientos ocurrieron, ya se podía ver en el medio de la plaza del Centro Cívico la estatua ecuestre del general Julio Argentino Roca”.

Por otra parte, al referirse a la vida de quien fue dos veces presidente de la Argentina, figura que causa controversias (justamente en las que se basa Gennuso para intentar retirar su efigie), Capozzi destacó: “A él le debemos la educación obligatoria, gratuita y laica, la promulgación de los códigos, el tendido de miles de kilómetros de la red ferroviaria, una economía pujante que llevó al país a ubicarse quinto en el concierto mundial y, sobre todo, la fijación de los límites con los países vecinos”.

En cuanto a las voces que se alzan en contra de Roca, consideró: “Sus detractores lo acusan de genocida, ignorando que cuando se realizó la Campaña al Desierto, él no ejercía la Presidencia de la Nación (Nicolás Avellaneda) y que, conforme surge de los archivos, en esa campaña, Roca no mató ni a un solo indio”.

Ya metido en el fango político del asunto, el hombre del PRO arremetió contra la gestión de Gennuso y, por ejemplo, expuso lo que, a su entender, son deficiencias que se observaron durante su mandato: “La calle Mitre repavimentada varias veces, la falta de veredas, el desastroso transporte público, la ausencia de seguridad, el haber consentido la entrega de tierras públicas a comunidades irregulares y, casualmente, el lamentable abandono en el cual se encuentra el Centro Cívico, vandalizado una y otra vez sin que desde la Municipalidad se haga algo por preservar el legado recibido y confiado a su gobierno tan solo por unos años”.

Capozzi, quien es abogado y escritor, escribió el texto antes del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y, previendo que el intendente participaría de los actos en honor a quienes combatieron en el Atlántico Sur, expuso: “De no haber sido por prohombres como Avellaneda y Roca, no se habría realizado la gesta de Malvinas, no lo rodearían veteranos de esa guerra y usted, particularmente, no sería intendente, o tal vez sí, pero de un pueblo chileno, porque esta hermosa ciudad no existiría y la Patagonia no sería parte esencial de la República Argentina”.