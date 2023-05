Carlos Cohen Arazi, trabajador jubilado de la Salud Pública, expuso la delicada situación que atraviesa la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal Esquel.

El concejal del Bloque Por Esquel, Hernán Alonso, le cedió su hora de preferencia para que pueda expresarse.

"De los 9 especialistas que tenía la Terapia Intensiva, 7 son los que han renunciado. Uno de ellos había definido continuar su carrera en el exterior y fue amedrentado, extorsionado y presionado. Le dijeron que le iban a suspender la licencia que le correspondía por el trabajo realizado y ante esa situación no tuvo más remedio que renunciar", expuso.

También destacó que otro médico especialista que había solicitado un pase para trabajar en la costa chubutense también fue presionado. "Le dijeron que no le iban a otorgar el pase si no volvía al hospital a cubrir las guardias", sostuvo.

Advirtió que si la situación del servicio puede empeorar si no se buscan soluciones urgentes.

"El funcionamiento de una Unidad de Terapia Intensiva requiere del trabajo mancomunado de un montón de agentes de salud, como enfermeros, mucamas, kinesiólogos, psicólogos. para que una UTI funcione correctamente se requieren ciertos requisitos dictados por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y avalados por el Ministerio de Salud de la Nación", sostuvo.

"Todos estos requisitos ser cumplían en Esquel hasta la renuncia de los especialistas por la crisis que todo el mundo ha conocido a través de sus declaraciones. Si alguno de estos requisitos no se cumple, no es por falta de los profesionales sino porque el Ministerio no ha brindado los recursos necesarios para cubrir el personal", apuntó.