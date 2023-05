No es nuevo pero cada vez avanza más. Y se va “modernizando. Las compras que realizan los turistas chilenos que visitan la ciudad de Bariloche se han incrementado hasta convertirse en una nueva forma de visita, la de "turismo de supermercado". Los visitantes llegan a la ciudad, cargan los changos y vuelven a su país en el mismo día.

En esa ciudad que en estos momentos está repleta de turistas se pudieron visualizar los faltantes en las góndolas de distintos elementos que son los preferidos por los pasajeros del país trasandino. En el otro lado de la cordillera, este desfasaje de compras y ventas está provocando preocupación en los comerciantes locales. Quienes compran después ofrecen la mercadería en Chile por las redes sociales y “tienen una importante ganancia”

Rodrigo Ibáñez es el presidente de la Cámara de Comercio de Osorno y, en diálogo con un medio regional chileno, dijo: "Tenemos la situación de tener regiones que están cerca de un país vecino, como es el caso de Osorno, donde tienen bien cerca las localidades de Villa La Angostura o Bariloche. Desde ahí pueden ir y volver en el día y aprovechan para hacer las compras allá. Nuestra gente cruza a comprar productos allá y esa plata que gastan en Argentina es una plata que, de no haberse producido esta situación, se gastaría en Chile. Por lo tanto, ahí hay un perjuicio para un comerciante porque es alguien a quien dejó de vender”, publica El Cordillerano.

Ibañez profundizó que, además, "se encuentran estas organizaciones que van hacia Argentina y compran productos en gran cantidad para comercializarla de manera ilícita en nuestro país, a través de las redes sociales, y eso nos perjudica a todos como comerciantes porque es el ejercicio de comercio desleal. Detectamos algunos ofrecimientos de aceites o detergentes, que es lo que más se está comercializando, en algunas cuentas por redes sociales y son productos que se traen directamente desde Argentina".

En relación a la finalización de este tipo de compra y ventas, el presidente de la Cámara de Comercio de Osorno confirmó: "Esta medida seguirá hasta que se regularice la inflación de precios en Argentina. No soy experto en temas internacionales, ni soy experto en lo que puede suceder en el país vecino, pero en el sentido común me atrevo a decir que uno visualiza un posible cambio en relación a las próximas elecciones en Argentina. Sin decir quien gana, si se mantiene el mismo Gobierno o no, las nuevas autoridades van a tener que tomar alguna medida y eso tiene que desembocar en una situación distinta de la que estamos viviendo hoy en día. No sé si se controla la inflación o algo, pero algún giro tiene que haber".

Finalmente dijo que, según su perspectiva, se debe "instalar un paso único y terminar con las dobles fronteras, ya que demandan muchos controles. Necesitamos un paso único donde las fronteras estén integradas en una sola cabecera con habilitación".