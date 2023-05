El candidato a Gobernador de Chubut, Adrián Maderna, detalló sobre sus lineamientos de trabajo ante una posible consagración en las elecciones para la gobernación.

En principio, destacó que "sabemos que tenemos que apuntalar la industrialización a partir de la generación de valor agregado. Tenemos en muchas localidades parques industriales con los cascos vacíos que pertenecen al Ministerio de Producción de la provincia y no tenemos autonomías en los municipios para traer inversiones. Necesitamos ventajas competitivas a través de políticas macroeconómicas; y en ese sentido, bajar los costos energéticos, el subsidio al combustible y tener una mirada integral de la provincia".

"Acá en la comarca, sabemos que tenemos que trabajar fuertemente en servicios para potenciar el turismo, afrontar problemáticas como la de la educación; revertir la situación de la salud pública; no puede ser que se tenga que trasladar niños en carácter de urgencia a otra localidad"

Seguidamente, refirió que tiene un plan para trabajar; un programa de descentralización del Estado: "acá no hay delegaciones; si uno quiere hacer un trámite tiene que hacer 600 kilómetros. Un intendente no tiene que estar viajando continuamente; tiene que tener un nexo en la localidad. Sabemos que tenemos que trabajar muchísimo en lo que es la producción, que no es lo mismo la del valle con la de la comarca y su fruta fina. Hay que potenciar a los emprendedores a través de tasas subsidiadas por el Banco Chubut".

Por último brindó sus sensaciones luego recorrer algunos puntos de la zona y ver las problemáticas existentes: "hay faltante de servicios, construcciones en lotes tomados; no tiene que ser así; tiene que haber más presencia del Estado provincial. Cada uno tiene que tener su pedacito de tierra y hacerse cargo de la vivienda mediante algún consorcio de servicios. Consideramos que Javier Comparada tiene una mirada distinta para llevar adelante ese proceso de reconstrucción".

