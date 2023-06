El candidato por el partido IGUALAR para la intendencia de Esquel, Javier "Chino" Comparada, difundió una carta abierta dirigida a la comunidad de Esquel para lograr su acompañamiento en las próximas elecciones municipales del 30 de julio.

La carta completa:

"Tendré el honor de presentarme nuevamente como Candidato a Intendente el 30 de julio próximo. La vez anterior fue en una PASO en 2015, en la que en 35 días logramos casi 700 votos con el equipo que me acompañaba en aquel momento. Nada mal.

Hoy varios de ellos me siguen acompañando. Otros decidieron (comprensiblemente) no seguir mi camino. Es cuestión de ideologías. Ellos tienen razón. Y yo también!!!

La posibilidad de llevar a Maderna como candidato a Gobernador (que pregonaba reflotar la INICIATIVA POPULAR) nos generó grandes expectativas. No resistió. Pero hay que estar en esa piel. No lo juzgo. Para eso está dios.

He transitado toda mi vida al frente de mi emprendimiento. Antes con mis viejos (eran tiempos difíciles los de chico). Y hace 26 años en el mío personal; orgulloso de él.

En los últimos 10 años, motivado por un grupo de amigos (a los que agarraría del cogote), empecé a incursionar en política. Mi rebeldía no podía ser menor.

Se me ocurrió hacerle interna a quien fuera el Intendente y me pisaron la cabeza.

Más tarde (junto con otros locos como yo), se me ocurrió generar una asociación de comerciantes. Le decían la “cámara paralela”; me volvieron a pisar la cabeza.

Es como que mi cabeza es proclive y susceptible de ser triturada, pero de todas me levanté.

Y ya pasados unos años, luego de haber sostenido mi comercio durante 26 años, con crisis atosigantes, decepciones galopantes, perdidas irremediables, etc. ¿Para qué cambiar?

Iré nuevamente con todo el entusiasmo, con toda la convicción, con escasos pesos pero con toda la ilusión de que tengo mucho para ofrecerle a mi comunidad, pero mucho; honestidad, esfuerzo, proyectos, iniciativa.

Y súper importante, el orgullo de exhibir que no cobro un solo peso que provenga de la política (y jamás cobre), y todo lo costeamos con mi equipo y grupo de nuestros propios bolsillos.

NO PROMETERÉ. NO COMPRARÉ UN SOLO VOTO. NO MENTIRÉ.

TRABAJARÉ EN GENERAR INVERSIONES QUE SAQUEN DEL ESTANCAMIENTO A NUESTRA COMUNIDAD.

GOBERNARÉ CON LA OPOSICIÓN PARA LOGRAR QUE SE CONCRETE TANTA PROMESA INCUMPLIDA POR GOBIERNOS ANTERIORES (Lotes sociales, hospital, rutas, aeropuerto, Gas, Agua, Planta de Residuos, etc).

NO TENDRÉ UN GOBIERNO PARALELO!!!. Será un gobierno de transición. Con los mejores incluso de otros partidos. Y BASTA DE INTERNAS!!!

Y para finalizar: Tendré el apoyo no solo de los independientes y de los afiliados con sus partidos que han sido decepcionados. Tendré el apoyo de empleados públicos que hartos de que le “metan” empleados por acomodo que atentan contra sus propios salarios, esta vez acompañarán a alguien que viene del sector privado, que es sano, que no tiene presión de ningún aparato partidario y que siempre ha expulsado la megaminería en Esquel, pero también en la meseta y en la costa. Cosa que no es poco. PORQUE ESA PELEA SE VIENE… Y USTED LO SABE!!!

Y que trabajará para que se gestione empleo en el sector privado que es lo que se necesita para que Esquel se desarrolle y nuestros jóvenes tengan opciones de trabajo que les de una oportunidad.

El 30 de Julio acompañame. Hagamos un cambio, pero que esta vez sea un cambio en serio. (Usted me entiende)

Aprecio mucho que haya leido la carta. Si desea mandarme un mensaje para saludarme, invitarme a su casa para que le acerque mi propuesta ni dude en escribirme al 2945503906.

Y MUCHAS GRACIAS A QUIENES SE JUEGAN POR MI Y POR MI EQUIPO EN ESTA NUEVA ETAPA.

VAMOS QUE LLEGAMOS!!!!"

C.S.