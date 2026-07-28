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Mendoza se sacudió con dos sismos esta mañana

Ocurrieron en un lapso de 5 horas, y se sintieron en varias localidades. Los detalles.
Por Redacción Red43

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En el transcurso de menos de cinco horas, dos fuertes sismos sacudieron a la provincia de Mendoza y habitantes de distintas ciudades y localidades reportaron los movimientos a través de las redes sociales. Afortunadamente, al momento no se registraron personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

 

De acuerdo reporte que emitió el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica), el primero de los sismos, de 4.1 de magnitud en la escala Richter, se registró a las 22:37 de este lunes y tuvo una profundidad de 8 kilómetros.

 

El epicentro fue a 8 kilómetros al oeste de El Carrizal, 35 km al noreste de Tunuyán y 41 km al sudoeste de San Martín, en un punto ubicado cerca de Tupungato y Tunuyán. En estas ciudades, el terremoto alcanzó una intensidad de entre III y IV de la escala Mercalli Modificada (MM) .

 

Asimismo, el organismo estatal informó que el sismo también se sintió, aunque con menor intensidad, en las ciudades de Mendoza, San Carlos, Rivadavia y San Martín.

 

 

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