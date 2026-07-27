No llegó a Esquel el vuelo de Aerolíneas: se desvió a Neuquén y retornó a Buenos Aires

Este lunes se registraron complicaciones en las operaciones aéreas con destino a Esquel a causa de la baja visibilidad en la zona. Un vuelo de la empresa Aerolíneas Argentinas que había partido desde Aeroparque no logró realizar su aterrizaje programado en la ciudad.

Cabe destacar que la pista del aeropuerto se encontraba completamente despejada y operativa, por lo que el inconveniente respondió de manera exclusiva a las condiciones de escasa visibilidad presentes en la zona.

En un primer momento, la aeronave efectuó maniobras de espera en el aire en cercanías del aeropuerto local. Ante la persistencia de las inclemencias meteorológicas, se dispuso el desvío hacia la ciudad de Neuquén, donde permaneció a la espera de una actualización sobre el estado del tiempo en la cordillera.

Al no registrarse mejoras en el panorama meteorológico, la compañía decidió cancelar el tramo y emprender el regreso directo desde Neuquén hacia Aeroparque para llevar a cabo la reprogramación correspondiente.

Si bien los días martes habitualmente no operan frecuencias hacia la ciudad, se confirmó desde la empresa que mañana se realizará un vuelo especial con horario estimado de arribo a Esquel alrededor de las 14:30 hs, sujeto a que las condiciones meteorológicas lo permitan.