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27 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: titularizaron horas a docentes de Deportes

El intendente Matías Taccetta formalizó la entrega de las resoluciones. La medida otorga estabilidad laboral, obra social y aportes jubilatorios a docentes con hasta quince años de antigüedad. 
Por Redacción Red43

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El intendente de Esquel, Matías Taccetta, encabezó la entrega de las resoluciones de titularización de horas a doce profesores de la Subsecretaría de Deportes. La medida representa un avance en el reconocimiento del personal municipal y busca fortalecer el funcionamiento de las escuelas deportivas de la ciudad.

 

En la actividad también estuvieron presentes el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres, y el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, quienes acompañaron a los docentes al momento de recibir la documentación formal. La decisión permitirá que los trabajadores accedan a cobertura de obra social y aportes jubilatorios, otorgando estabilidad laboral a personas que llevan años al frente de los espacios deportivos locales.

 

Durante el acto, el jefe comunal destacó el trabajo diario que realizan con niños, jóvenes y adultos. "Desde el primer día nos propusimos poner en valor a los trabajadores municipales y generar mejores condiciones laborales. Hoy estamos dando un paso muy importante para doce profesores que, en algunos casos, hace más de quince años que brindan clases con enorme compromiso y dedicación a nuestra comunidad", afirmó Taccetta.

 

El intendente remarcó además que la iniciativa responde a una necesidad de larga data en el área. "Era una deuda que existía desde hace mucho tiempo. Estas resoluciones les brindan estabilidad y les permiten acceder a derechos tan importantes como la obra social y la jubilación. Es el reconocimiento a muchos años de trabajo, esfuerzo y vocación", señaló.

 

Finalmente, Taccetta ratificó la intención de la gestión de mantener esta línea de acción con el personal municipal. "Creemos en un Estado que acompaña a sus trabajadores y reconoce el esfuerzo de quienes todos los días están al servicio de los vecinos. Vamos a seguir trabajando en ese camino, porque fortalecer a nuestros equipos también significa brindar mejores servicios a toda la comunidad", concluyó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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