El Bolsón busca cambiar el sistema de transporte tras la suspensión de Las Golondrinas

El transporte urbano en El Bolsón quedó en el centro de una disputa entre el Municipio y la empresa Transporte Las Golondrinas. La firma suspendió desde este martes el servicio de la Línea Barrios y sostuvo que el recorrido dejó de ser sostenible económicamente. El Ejecutivo municipal, en respuesta, anunció que impulsará una nueva convocatoria para que otras empresas y prestadores locales puedan ofrecer servicios dentro de la ciudad.

La decisión abre un escenario nuevo, pero por ahora no resuelve el problema inmediato de quienes utilizaban diariamente los colectivos para trasladarse entre los barrios. Tampoco está definido todavía cómo quedará conformado el sistema ni cuándo comenzarían a funcionar eventuales nuevos recorridos.

La Línea Barrios dejó de funcionar

El conflicto tomó forma pública este lunes, cuando Transporte Las Golondrinas comunicó al Municipio que dejaría de prestar desde el martes 28 de julio la denominada Línea Barrios. Según explicó la empresa en la nota presentada ante el Ejecutivo, ese recorrido acumula pérdidas económicas mensuales que ya no puede absorber.

La firma había solicitado el 6 de enero una actualización de las tarifas para las líneas urbanas y planteó que el pedido debía ser analizado por el Concejo Deliberante. De acuerdo con su versión, la solicitud no tuvo respuesta pese a las presentaciones realizadas posteriormente.

Las Golondrinas también sostuvo que desde entonces hubo aumentos de costos que no fueron acompañados por una actualización de la tarifa y que el valor vigente quedó más de un 50% por debajo del monto que considera necesario para cubrir la operación. A ese escenario sumó el impacto de una reducción de los subsidios destinados al transporte urbano.

El Municipio cuestiona la forma en que se suspendió el servicio

Durante una conferencia de prensa, Nicolás Dischensky, coordinador general de Gobierno de El Bolsón, planteó una posición diferente. Según explicó, la empresa debía comunicar con un mes de anticipación una decisión de estas características. Por eso, desde el Ejecutivo consideran que la suspensión unilateral del servicio constituye un incumplimiento contractual.

Dischensky aclaró, de todos modos, que esto no implica que la concesión haya quedado automáticamente caída. La situación será analizada por las áreas legales del Municipio mientras se avanza con el nuevo esquema que pretende impulsar el Ejecutivo.

El funcionario también señaló que la empresa había presentado ante el Concejo Deliberante un pedido de aumento tarifario y que el intendente Bruno Pogliano había solicitado en febrero que se revisara la tarifa.

El punto de conflicto es que, mientras la empresa sostiene que las condiciones económicas hacen inviable continuar con determinados recorridos, el Municipio entiende que la prestación no puede interrumpirse de manera unilateral.

Cuánto aporta el Municipio

Otro de los puntos discutidos es el esquema de subsidios. Dischensky afirmó que la Municipalidad aporta actualmente cuatro millones de pesos por mes al transporte urbano. Según explicó, desde diciembre ese aporte es realizado solamente por el Municipio, mientras que anteriormente existía también participación provincial. A ese desembolso sumó beneficios vinculados con las tasas municipales, entre ellos la oficina comercial y los vehículos afectados al servicio.

Desde el Ejecutivo sostienen que la discusión sobre una eventual actualización de la tarifa debe pasar por el Concejo Deliberante, que es el órgano encargado de tratar ese valor. La empresa, en cambio, sostiene que la falta de actualización tarifaria y la reducción de los subsidios forman parte de las razones que llevaron a suspender la Línea Barrios. Por ahora, ambas posiciones siguen enfrentadas.

La propuesta del Municipio es abrir el juego a otros prestadores

En este contexto, Pogliano firmó una resolución que será enviada al Concejo Deliberante para avanzar con una convocatoria pública y abierta a prestadores locales de transporte de pasajeros. El plazo planteado es de 15 días corridos.

La propuesta no apunta necesariamente a reemplazar un colectivo por otro colectivo. El esquema contempla que puedan participar colectivos, minibuses y combis, y que diferentes prestadores puedan hacerse cargo de distintos tramos. La modalidad denominada “punto a punto” podría contemplar, por ejemplo, servicios entre el centro y determinados barrios.

Dischensky explicó que la intención es que cada prestador pueda presentarse para cubrir los recorridos que esté en condiciones de realizar.

Las Golondrinas también podría participar de la convocatoria si decide hacerlo. El llamado, según precisó el funcionario, estará abierto a los prestadores locales y no excluye a la empresa que actualmente tiene la concesión.

Una salida que todavía está por definirse

La convocatoria anunciada por el Municipio todavía necesita atravesar el proceso institucional correspondiente y no significa que ya exista un nuevo esquema funcionando en El Bolsón. Mientras tanto, la Línea Barrios permanece suspendida y el conflicto contractual entre el Ejecutivo y Las Golondrinas sigue abierto.

La situación deja, por ahora, dos problemas simultáneos. Por un lado, un servicio que dejó de prestarse y afecta a quienes dependían de él para movilizarse por la ciudad. Por otro, una discusión de fondo sobre cómo se organizará el transporte público de El Bolsón.

La propuesta de dividir recorridos entre distintos prestadores puede modificar el esquema que existe hasta ahora, pero todavía falta conocer qué empresas se presentarán, qué recorridos podrán cubrir, cuáles serán las condiciones y cuándo comenzaría a funcionar el nuevo sistema.

Hasta que eso ocurra, el transporte urbano de El Bolsón seguirá atravesando una transición marcada por una disputa económica y contractual que no parece estar cerca de cerrarse.

O.P.