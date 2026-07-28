La confianza en el Gobierno cayó 6,5% en julio, según un informe de la Universidad Di Tella

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) registró una caída del 6,5% durante julio respecto del mes anterior, según el informe elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

El indicador alcanzó los 1,94 puntos sobre una escala de 0 a 5, tras el repunte del 3,9% registrado en junio. Además, el relevamiento marcó una disminución interanual del 21%.

El estudio mide mensualmente la percepción de la ciudadanía sobre el Poder Ejecutivo a través de distintos componentes vinculados con la gestión gubernamental.

Cuatro de los cinco componentes registraron bajas

Durante julio, cuatro de los cinco aspectos evaluados presentaron descensos. El componente que registró la mayor caída fue "Eficiencia", con una baja del 15,4%, ubicándose en 1,79 puntos.

También disminuyó "Capacidad", que bajó un 7,3% hasta los 2,28 puntos; "Preocupación por el interés general", con una caída del 6,9% y un registro de 1,51 puntos; y la "Evaluación general del Gobierno", que retrocedió un 2,5% hasta los 1,64 puntos.

El único indicador que prácticamente no presentó cambios fue "Honestidad", que se ubicó en 2,45 puntos, con una variación negativa del 0,4%.

El promedio de la gestión y la comparación con otros gobiernos

Según el informe, el promedio del Índice de Confianza en el Gobierno durante la gestión de Javier Milei descendió a 2,37 puntos, su valor más bajo desde el inicio del mandato.

En la comparación con gestiones anteriores, el promedio se encuentra por encima del registrado durante el mismo período de la administración de Alberto Fernández y por debajo del correspondiente a la gestión de Mauricio Macri, según los datos de la Universidad Torcuato Di Tella.

Detalles del relevamiento

El estudio fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 16 de julio de 2026, con una muestra de 1.000 casos distribuidos en 39 localidades de más de 10.000 habitantes de todo el país.

El margen de error estándar informado para el total del índice es de ±0,06 puntos.



MA