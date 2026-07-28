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28 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

En el Día del Desembarco Galés, el Municipio firmó un aporte de $30 millones para la Asociación Galesa

El acuerdo busca acompañar la preservación y difusión del patrimonio histórico y cultural de la comunidad galesa.
Por Redacción Red43

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En el marco de las actividades por el 161° aniversario del desembarco galés en Chubut, la Municipalidad de Esquel firmó un acta compromiso mediante la cual otorgará un aporte económico de 30 millones de pesos a la Asociación Galesa de Esquel.

 

La firma del acuerdo fue encabezada por el intendente Matías Taccetta junto a la presidenta de la Asociación Galesa, durante el acto oficial desarrollado este 28 de julio.

 

Según se informó durante la ceremonia, el aporte estará destinado a la finalización de una obra que comenzó hace diez años y que forma parte del patrimonio de la institución.

 

Un aporte para fortalecer el patrimonio cultural

 

De acuerdo con el acta compromiso leída durante el acto, el municipio destinará un total de 30 millones de pesos para acompañar y fortalecer la labor institucional que desarrolla la Asociación Galesa de Esquel en la preservación, promoción y difusión del patrimonio histórico, cultural y social de la comunidad.

 

Asimismo, el documento señala que los fondos también contribuirán a la realización de actividades culturales, educativas y comunitarias que fortalecen la identidad local y enriquecen el patrimonio cultural de la ciudad.

 

En el marco del aniversario del desembarco galés

 

Durante la lectura del acta, se destacó que este compromiso se concreta en el marco de la conmemoración del 161° aniversario del desembarco de los primeros colonos galeses en Chubut.

 

Con este aporte, la Municipalidad de Esquel reafirmó su decisión de continuar acompañando el trabajo que la Asociación Galesa desarrolla de manera permanente en la preservación de la historia, las tradiciones y el legado cultural de la colectividad en la ciudad.

 

 

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