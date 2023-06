Solo una victoria lo dejará en carrera. Es cierto que el rival es de fuste, pero esto es fútbol y lo lindo del fútbol es que puede pasar cualquiera cosa. No siempre gana el mejor, no siempre gana el que tiene el mejor equipo, no siempre gana el que tiene los mejores jugadores o la mayor estructura.

Los pibes de Juventud Unida tienen una bandera que los hace fuerte. Quieren progresar y para ello sacarán ese potrero que tienen adentro y recordar este tiempo de sacrificio que los llevó a este lugar.

Luego del empate en cero en la localidad de Dolavon y tras haber quedado libre la fecha pasada, el elenco de Juventud Unida de Gobernador Costa enfrentará mañana sábado a las 14 horas al elenco de Petroquímica de Comodoro Rivadavia, quien aparece como líder en el Triangular Zona B del Torneo Provincial.

Petroquímica, luego de quedar libre en la primera fecha, derrotó el pasado fin de semana a Dolavon por 4 a 2 y quedó como líder con tres unidades.

Recordemos que en la otra zona este fin de semana Independiente Deportivo tendrá fecha libre en tanto se medirán Independiente de Trelew ante la CAI de Comodoro Rivadavia.