EL sábado en Esquel se desarrolló una nueva reunión de la Federación Empresaria del Chubut (FECh) donde uno de los puntos centrales fue la definición de la propuesta con la agenda productiva que se elevará para los candidatos a gobernador.

Algunos de esos puntos que terminarán de delinearse el próximo 28 de junio tienen que ver con la educación técnica, la transformación de la matriz productiva y diversos aspectos vinculados a las inequidades productivas y sobre costos de la región que deben resolverse para un desarrollo sustentable.

Se procedió como primer punto al informe de Presidencia, donde se detallaron las gestiones en marcha y se puso a consideración de las cámaras empresarias de toda la provincia el documento “Bases para el Despegue de Chubut”, que servirá como fundamento para los candidatos.

Dentro del temario tratado por iniciativa de Trelew se avanzó en la postura sobre Soberanía Energética, la conectividad aérea y el tratamiento de la compensación por la Zona Desfavorable.

Desde la Cordillera se compartió un informe de las cámaras empresarias sobre la situación de conectividad, los pasos fronterizos y las rutas. Además de renovar el planteo por el Aeropuerto de Esquel, cuya obra se encuentra paralizada, con un avance de tan sólo el 20%.

Puerto Madryn, expuso sobre la necesidad de un trabajo de campo y relevamiento con indicadores para la toma de decisiones. Asimismo, planteó la necesidad de la creación en la provincia de una Agenda de Desarrollo Productivo.

Desde la zona de la Comarca Andina, en Lago Puelo se renovaron las gestiones para solicitar al Banco Chubut incentivos al consumo debido a la permanente migración de fondos a Río Negro, además del Régimen Laboral temporario para empleadores turísticos

Mientras que la Cámara de Comercio de la Meseta (CAMECh), pidió por obras viales para la conectividad terrestre con la zona central de la provincia, y una nueva Matriz productiva para la región que incluya obras de energía eléctrica y gas para el impulso de nuevos desarrollos productivos.

CAME Joven

En el marco del encuentro, también se interiorizó a todas las cámaras acerca de la puesta en funcionamiento en Chubut del programa CAME Joven, vinculado con el sector de jóvenes empresarios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME Joven). Como sector transversal dentro de CAME, se busca contar con la misma territorialidad y se elige un representante por provincia.

Dentro de Chubut el representante elegido y referente ante la CAME del empresariado joven es Matías Pitcovsky.

.