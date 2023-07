El diputado Santiago Igon replicó la decisión del intendente de Esquel, Sergio Ongarato, que esta mañana anunció la suspensión del comienzo de la obra de extensión de gas a Valle Chico por la supuesta incertidumbre de contar con los fondos de la Secretaría de Energía de la Nación. “Los fondos están asegurados. Esta decisión es otra muestra de la irresponsabilidad y la falta de voluntad del intendente y todo su equipo, que le dan la espalda a las necesidades de los vecinos”, sostuvo el legislador del Frente de Todos.

En una conferencia de prensa llevada a cabo este miércoles, el intendente y su Gabinete indicaron que el 14 de julio ingresaron al municipio $100 millones de pesos correspondientes al primer anticipo de obra. Pero que, días después, recibieron una comunicación por parte del organismo nacional y el Banco Nación solicitando la devolución del mismo.

Al respecto, Santiago Igon confirmó que los $421 millones de pesos para la realización de la obra se encuentran garantizados por la Secretaría de Energía de la Nación, y agregó que el Convenio Ejecutivo entre el organismo y la Municipalidad de Esquel se encuentra firmado desde el mes de marzo. En ese sentido, explicó que el desembolso de los fondos se realiza en distintas etapas, a medida que se va certificando el avance del proyecto.

“Lo que pasa es que el Municipio no puede gastar a discreción los desembolsos, ni realizar una adjudicación directa ni una compra particular de materiales. Se necesita cumplir con las obligaciones que rigen según la ley para la Administración Pública, donde se marca claramente que debe haber un proceso licitatorio o adjudicatorio que comprueben el destino de esos fondos. Si no hay ningún trámite administrativo en curso, el Gobierno pide la devolución del dinero hasta tanto haya algún avance al respecto”, señaló el diputado.

Igon indicó que, semanas atrás, se comunicó con funcionarios del gobierno municipal instando el llamado a licitación, teniendo en cuenta el efecto que el proceso inflacionario traería al proyecto. Referido a ello, les transmitió el compromiso de seguir buscando el financiamiento para completar la extensión de la red de gas a todos los lotes de Valle Chico.

“Me comprometí a seguir buscando ese financiamiento, lo hemos hablado con el Gobierno nacional y lo hemos hablado con nuestro candidato gobernador, Juan Pablo Luque, que también está comprometido a aportar lo que sea necesario en cuanto llegue al gobierno el próximo 30 de julio. El problema está en que el intendente no quiere avanzar con la licitación y eso se cae de maduro.”

También comentó que el propio Consejo Deliberante de Esquel aprobó el proyecto semanas atrás y que no se entiende que el Municipio mantenga la negativa de avanzar en la licitación del proyecto que, al mismo tiempo, puede dividirse en dos etapas: una para la compra de materiales, y otra para la mano de obra.

“Entiendo la angustia de los vecinos y vecinas, y también sé que están acostumbrados a estos manejos del gobierno municipal. Pero quiero asegurarles que el dinero para la obra está asegurada y que ampliar ese monto es posible”, dijo Igon.

Y agregó: “gane quien gane las elecciones el 30 de julio, vamos a seguir trabajando para que tengan gas natural y lo vamos a hacer. Lo único que necesitamos es que el próximo intendente tenga la voluntad política de llevar definitivamente el gas a Valle Chico”, afirmó.