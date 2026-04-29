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Por Redacción Red43

Ataque mafioso: once balazos contra una vivienda en una pelea entre narcos

El escenario fue Caleta Olivia. La vivienda fue recientemente alquilada y los vecinos dicen que hay “movimientos sospechosos”. Los atacantes llegaron en moto. 
Por Redacción Red43

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Un fuerte operativo policial se desplegó este martes en el barrio Parque de Caleta Olivia debido a los dos ataques a balazos contra una vivienda y un automóvil estacionado.

 

El sector de los incidentes que causaron temor a los vecinos está comprendido entre las calles General Juan Manuel de Rosas y Buenos Aires, en cercanías de la cancha del Club Talleres.

 

Los ataques comenzaron en la madrugada del domingo, cuando un domicilio y un automóvil fueron objeto de siete balazos y la mayoría de ellos impactaron en el rodado. La situación de peligro se reiteró en la madrugada del lunes al registrarse otro ataque con cuatro balazos, totalizando once.

 

De acuerdo a las primeras informaciones suministradas por fuentes policiales, en ambos casos serian dos los autores, quienes se movilizaban en una motocicleta con dos ocupantes.

 

La vivienda atacada habría sido alquilada recientemente y, según testimonios, en el lugar se registraban movimientos sospechosos de vehículos durante la noche, lo que abrió una línea investigativa vinculada a posibles actividades relacionadas con estupefacientes y la pelea por “territorio” para el narcomenudeo.

 

En tanto, los moradores de la casa realizaron la denuncia correspondiente y presentaron su versión de los hechos, mientras la policía avanza con las diligencias y peritajes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

 

 

 

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