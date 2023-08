El escritor, guionista, historiador y docente, Eduardo Sacheri, llegó a Esquel para llevar a cabo una serie de actividades que incluyen espacios de diálogo abiertos e íntimos.

"Estoy invitado a charlar un poco con la comunidad educativa y el público en general; hoy en Esquel y mañana en Trevelin", destacó el exitoso escritor esta tarde, al brindar una conferencia de prensa en la Hostería Angelina.

En este marco, agregó que "hablar de libros y cine para mi es un gusto", recordando que en ocasiones anteriores estuvo de paseo por Esquel y, dejando en claro, entre risas, que en esta ocasión "me toca trabajar".

La estadía, la comparó de alguna manera con su novela "El funcionamiento general del mundo", una novela con tintes patagónicos donde los protagonistas recalan en Esquel: "en la novela sucede que los protagonistas van por la parte más esteparia y en el final se asoman a la parte más bella; Esquel".

También habló de su último trabajo, "Nosotros dos en la tormenta", novela presentada en junio: "Si hubiera un marco de feria del libro seguramente es probables que hablemos de lo más reciente, pero yo creo que hoy será más mezcladito en la charla. Es muy lindo cuando la conversación va y viene de bueyes perdidos sobre el trabajo de uno".

En tiempos de pandemia, Eduardo Sacheri implementó la lectura de cuentos a través de transmisiones en vivo de Instagram: "Luego de la pandemia me dio no se qué dejar, asique me quedo los domingos a la noche y leemos un cuento. A veces no, cuando coincide con los partidos de local de Independiente".

"La inspiración es una mezcla de lo que escuchás, ves y te pasa. Es importante el contacto con la gente y con mis alumnos; me alimentan la vida"

Varias de sus novelas fueron llevadas al cine, sin embargo, Sacheri asegura que al escribir, no piensa en eso, ya que "da mucho trabajo; es largo y arduo escribir un libro; si estuviera pensando en eso me metería en un aprieto del que no podría salir".

"La Luna" realizará una gran cena con la presencia del escritor Eduardo Sacheri. La cena será esta noche desde las 21:30 e incluye una copa de bienvenida, entrada, plato principal y postre. Además, quienes asistan tendrán la posibilidad de conversar con el escritor Eduardo Sacheri, quien además pasará por las distintas mesas y firmará sus libros.

La tarjeta se puede conseguir en el restaurante, ubicado en Av. Fontana, durante todo el día de hoy y tiene un costo de $8500.