Martes 10 de Marzo de 2026
10 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Cholila: Los autos clásicos llegan a la Plaza Central: convocatoria para vecinos y emprendedores locales

Este sábado 14 de marzo, la localidad recibirá al "Primer Rally Turístico de la Comarca Andina". Habrá una muestra de vehículos históricos, fotografías con el público y una feria gratuita para artesanos y manualeros locales.
Por Redacción Red43

La pasión por el automovilismo histórico y el impulso al turismo regional se darán la mano este fin de semana. El Club de Autos Clásicos de la Comarca Andina confirmó su visita para este sábado a partir de las 09:00 hs, transformando el corazón de la localidad en un museo itinerante al aire libre. La actividad no solo busca atraer a los entusiastas de los "fierros", sino también generar un espacio de encuentro social y económico para toda la familia.

 

Un museo sobre ruedas en la Plaza Central

 

El evento principal consistirá en la recepción oficial de las unidades que participan del Primer Rally Turístico de la Comarca Andina. Se trata de vehículos conservados en su estado original o restaurados a la perfección, que representan diferentes épocas de la industria automotriz.

 

Desde la organización, invitan a todos los vecinos, así como a turistas que se encuentren recorriendo la zona, a acercarse a la Plaza Central. Allí podrán observar de cerca cada unidad, conocer su historia a través de los propietarios y capturar fotografías con estas piezas de colección que pocas veces pueden verse circulando juntas por las rutas cordilleranas.

 

Oportunidad para la economía local: Feria de Emprendedores

 

Uno de los pilares de esta jornada es el apoyo a la producción local. Por este motivo, se lanzó una convocatoria abierta a todos los feriantes, artesanos, manualeros y emprendedores de la localidad.

 

La propuesta es clara: aquellos interesados podrán armar su puesto de manera gratuita en el sector de la plaza destinado a la recepción. Esta medida busca que los productores locales puedan aprovechar la afluencia de público que genera el rally para comercializar sus productos sin costos de inscripción, fomentando así el consumo regional y la visibilidad de los trabajadores autogestionados.

 

El cronograma del Primer Rally Turístico

 

La competencia es una prueba de regularidad que une los paisajes más emblemáticos de la cordillera. El itinerario detallado es el siguiente:

 

Viernes 13: El evento comienza con las acreditaciones y una charla técnica obligatoria para los pilotos a las 18:00 hs, en la oficina de Turismo de El Hoyo.

 

Sábado 14:

 

  • 08:30 hs: Concentración de los vehículos en El Hoyo.

     

  • 09:30 hs: Largada oficial del primer vehículo con destino a Cholila.

     

  • 11:00 hs: Inicio de la segunda etapa desde Cholila hacia El Maitén.

     

  • 21:00 hs: El cierre de la jornada será en El Hoyo, con una cena de camaradería donde se realizará la clasificación final y la correspondiente entrega de premios.

     






M.G

 

