Las autoridades de Vialidad Nacional brindaron una conferencia de prensa para informar sobre el estado actual de las grietas y el desmoronamiento sobre Ruta Nacional N°3, al pie del Cerro Chenque, que afectó un importante tramo de la cinta asfáltica.

La geóloga Paula Aceituno, explicó que "el deslizamiento aún no ha finalizado en la zona", lo que impide realizar estudios en este momento.

Por tanto, es necesario esperar a que se complete el movimiento y caiga todo el material en movimiento: “Necesitamos que todo el material que quedó colgado sobre la costa termine de deslizarse”, dijo.

A partir de que el proceso de deslizamiento termine, Aceituno adelantó que "la primera acción que deberemos llevar a cabo es retirar el material inestable, para posteriormente reconstituir la base del talud y el terraplén para terminar con la pavimentación de la ruta nuevamente ", agregó.

Sin embargo, afirmó que no puede proporcionar fechas ni plazos para las obras en la zona. "Aún no podemos realizar estudios profundos debido al movimiento continuo, lo cual no es prudente. Una vez que la situación se estabilice, podremos llevar a cabo estudios detallados y planificar los pasos a seguir".

Fuente ADNSUR

E.H