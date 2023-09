El delegado de ATE Obras Públicas, César Lanizante, en diálogo con Red43 anunció que los trabajadores se encuentran con medidas de fuerza por tiempo indeterminado tras un nuevo ingreso a planta permanente "a dedo".

"Ayer nos enteramos de que llegó un nuevo contrato a dedo. Desde Rawson de vuelta nos vienen imponer una persona que no esta dentro de los CV que tenemos preparados para el ingreso de personal. No nos dan respuestas sobre le ingreso a la planta de los contratados que ya tenemos vigentes", denunció.

Tras conocerse la noticia, los trabajadores en asamblea decidieron realizar una retención de servicios por "tiempo indeterminado" hasta obtener una respuesta por parte de los funcionarios.

"Hace 10 días que estamos con conflicto y es injusto que desde Rawson nos impongan los nombres", sostuvo Lanizante, y sostuvo que mañana habrá una nueva asamblea para determinar las acciones a seguir.

Por su parte, Mariela Oliva de ATE, indicó que "estamos acompañando a los compañeros, no permitiendo que se avasallen sus derechos. Ellos vienen trabajando y eso no se está respetando. En el ingreso a planta los primeros deberían ser ellos. Que te manden dos personas que no están cumpliendo funciones en ningún lado es muy injusto", sostuvo.